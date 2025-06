Akhil-Zainab Wedding: एक-दूजे के हुए अखिल अक्किनेनी और जैनब रावजी, शादी की फोटो वायरल; जानिए उनकी दुल्हनियां के बारे में

Akhil-Zainab Wedding: तेलुगु सिनेमा के जाने-माने एक्टर अखिल अक्किनेनी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। अखिल अक्किनेनी ने 6 जून की सुबह हैदराबाद स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी की है और इस दौरान एक्टर और उनके पिता नागार्जुन और अमला अक्किनेनी मौजूद रहे, जो अपने बेटे की खुशियों में बहुत खुश नजर आए।

शादी तेलुगु परंपराओं का सम्मान करते हुए सुबह करीब 3 बजे हुई। समारोह में केवल कुछ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए।

मेगास्टार चिरंजीवी और उनकी पत्नी सुरेखा, राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी और कुछ अन्य लोग कल शाम को हुई बारात में शामिल हुए, जिसके बाद शादी हुई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई तेलुगु एक्टर, डायरेक्टर और टेक्नीशियन इस स्टार-स्टडेड रिसेप्शन में शामिल होंगे। दोनों की सगाई नवंबर 2024 में होगी। अपनी मंगेतर का परिचय देते हुए अखिल ने तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "मुझे हमेशा के लिए मिल गया। यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ज़ैनब रावजी और मैं खुशी-खुशी सगाई कर रहे हैं।" निर्देशक प्रशांत नील, क्रिकेटर तिलक वर्मा, अभिनेता शारवानंद और कई अन्य लोग शादी का हिस्सा थे।

Wishing heartfelt congratulations to two wonderful souls beginning their journey together. @AkhilAkkineni8 🎉🥳#AkhilAkkineni#AkhilWeddingpic.twitter.com/DSh1C5sJuI