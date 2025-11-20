कौन है शाहरुख़ ख़ान? विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड किंग के बारे में ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली: विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में अपने इस विश्वास के बारे में बात की कि, अगले 25 सालों में, दर्शक शायद शाहरुख खान को याद न रखें। एक्टर ने यह भी बताया कि, जहाँ उनके जैसे लोग महान राज कपूर को याद करते हैं, वहीं आज की पीढ़ी रणबीर कपूर से ज़्यादा जुड़ती है।

इस पर बात करते हुए कि इतिहास कैसे सबसे बड़े स्टार्स को भी "कुछ नहीं" में डाल सकता है, विवेक ओबेरॉय ने अपने विचार शेयर किए कि कैसे सुपरस्टार्स धीरे-धीरे भुला दिए जाते हैं और इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। पिंकविला से बात करते हुए, एक्टर ने कहा, "1960 के दशक की कौन सी फिल्म, किसमें किसने एक्टिंग की, आज आप किसी से पूछते हैं - किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप ज़रूर इतिहास में चले जाएंगे। 2050 में, लोग कह सकते हैं, कौन शाहरुख खान?"

उन्होंने आगे कहा, "जैसे आज लोग पूछ सकते हैं, 'राज कपूर कौन है?' आप और मैं उन्हें सिनेमा का भगवान कह सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे यंगस्टर से पूछें जो रणबीर कपूर का फैन है, तो उन्हें शायद यह भी पता न हो कि राज कपूर कौन थे। तो शायद इतिहास आखिरकार हम सभी को कुछ नहीं में डाल दे।"

विवेक ओबेरॉय ने मशहूर होने से पहले अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है। 2002 की क्राइम ड्रामा फिल्म 'कंपनी' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर ने बताया कि उन्होंने एक बार फिल्ममेकर फराह खान के सेट पर रिहर्सल रूम साफ किए और बैकग्राउंड डांसर्स को चाय दी थी।

उन्होंने मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत में बताया, "ट्रेनिंग के लिए, मैं लंबे समय तक फराह (खान) की मदद करता था। मैंने रिहर्सल रूम साफ करके और सभी डांसर्स के लिए चाय लाकर शुरुआत की, और वहीं से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे पिता कौन थे। मैंने यह बात अपने तक ही रखी।"

प्रोफेशनल फ्रंट पर, विवेक ओबेरॉय अगली बार 'मस्ती 4' में नजर आएंगे। मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, एलनाज नौरौजी, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी और नतालिया जानोसजेक भी अहम रोल में हैं।

'मस्ती' फ्रेंचाइजी 2004 में शुरू हुई थी, जिसके बाद इसके सीक्वल 'ग्रैंड मस्ती' (2013) और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' (2016) आए। मस्ती 4 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है।

