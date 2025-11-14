कौन थीं कामिनी कौशल, दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की तिकड़ी के साथ किया अभिनय
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 14, 2025 15:35 IST2025-11-14T15:35:12+5:302025-11-14T15:35:38+5:30
कामिनी ने 95 वर्ष की आयु में आमिर खान की 2022 में आई फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में काम किया था।
मुंबईः सन 1946 में ‘नीचा नगर’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली हिंदी सिनेमा की शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक मशहूर अदाकारा कामिनी कौशल का उनके मुंबई स्थित घर में निधन हो गया। एक करीबी पारिवारिक मित्र ने यह जानकारी दी। वह 98 वर्ष की थीं। कामिनी कौशल ने 2022 तक कई फिल्मों में अभिनय किया। कभी इंडस्ट्री में सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की तिकड़ी के साथ अभिनय किया। कामिनी ने 95 वर्ष की आयु में आमिर खान की 2022 में आई फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में काम किया था।
परिवार के एक करीबी मित्र साजन नारायण ने बताया, “बृहस्पतिवार देर रात मुंबई स्थित घर में कामिनी का निधन हो गया। फरवरी में वह 99 वर्ष की होने वाली थीं।” ‘शहीद’ और ‘आग’ जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने वाली कामिनी के परिवार में तीन बेटे श्रवण, विदुर और राहुल हैं।