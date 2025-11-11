श्रुति हासन ने एसएस राजामौली की 'ग्लोबट्रॉटर' में गाया गीत?, सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 11, 2025 17:13 IST2025-11-11T17:12:14+5:302025-11-11T17:13:10+5:30
नई दिल्लीः अभिनेत्री एवं गायिका श्रुति हासन ने एसएस राजामौली की आगामी फिल्म ‘ग्लोब ट्रॉटर’ में ऑस्कर विजेता संगीतकार एम.एम. कीरवानी के गीत को आवाज दी है। हासन ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं। हासन ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर सोमवार को ‘रिकॉर्डिंग’ की एक वीडियो साझा की और लिखा, ‘‘एमएम कीरवानी सर के संगीत के लिए गाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। ‘लेट इट बैंग, ग्लोबट्रॉटर’। मैं चुपचाप बैठकर सर के संगीत को सुन रही थी।
उन्होंने (कीरवानी) ने कहा कि वह आमतौर पर किसी भी चीज की शुरुआत विघ्नेश्वर मंत्र से करते है, इसलिए मैंने सोचा कि वह वही बजाना शुरू कर रहे हैं।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह अप्पा का गाना था... और वह पल बेहद खास था।
उस दिन आपकी दयालुता और पूरी टीम के प्यार और गर्मजोशी के लिए शुक्रिया सर। मैं आपके इस गाने को सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं।’’ हासन इससे पहले लोकेश कनगराज की फिल्म ‘कुली’ में नजर आईं और उनकी आगामी फिल्म ‘ट्रेन’ तथा ‘सालार 2’ है।