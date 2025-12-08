बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर रो पड़े सलमान खान
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 8, 2025 09:53 IST2025-12-08T09:42:47+5:302025-12-08T09:53:58+5:30
बिग बॉस 19 के फिनाले के दौरान सलमान भावुक हो गए, जब उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया।
मुंबईः 24 नवंबर को बॉलीवुड ने अपने सबसे सफल और प्रिय अभिनेताओं में से एक ही-मैन धर्मेंद्र को खो दिया। इस दिग्गज स्टार ने सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बिग बॉस 19 के फिनाले के दौरान सलमान भावुक हो गए, जब उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर सलमान खान रो पड़े। अंतिम संस्कार और प्रार्थना सभा के लिए सनी देओल और बॉबी देओल की प्रशंसा की। सलमान ने बिग बॉस के सेट पर धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए एक क्लिप चलाई।
वीडियो खत्म होने के बाद अपनी आंखों से आंसू रोकते हुए कह रहे थे कि हमने ही-मैन को खो दिया। हमने एक बेहतरीन इंसान को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि धर्मजी से बेहतर कोई है। उन्होंने ज़िंदगी को बहुत ही शानदार तरीके से जिया। मेरा करियर ग्राफ... मैंने बस धर्मजी को ही फॉलो किया है। वो मासूम चेहरे और ही-मैन जैसी बॉडी के साथ आए थे। वो चार्म आखिर तक उनके साथ रहा। लव यू, धर्मजी।
हमेशा आपकी याद आएगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पहली बार फैन्स को सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र पर इतना प्यार बरसाते देखा है। सलमान रो पड़े और बोले, "सबसे बड़ी बात ये है कि... उनका निधन 24 नवंबर को हुआ, वो मेरे पिता का जन्मदिन है, और कल उनका जन्मदिन है, साथ ही मेरी माँ का भी। अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, तो सोचिए सनी और उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी।
दो अंतिम संस्कार बेहद गरिमा के साथ हुए: सूरज बड़जात्या की माँ का और धर्मजी का। उनकी प्रार्थना सभा बहुत ही शालीनता और सम्मान के साथ आयोजित की गई। हर कोई रो रहा था, लेकिन एक मर्यादा थी - जीवन का उत्सव। बॉबी और सनी को सलाम। हर अंतिम संस्कार और प्रार्थना सभा इतनी ही खूबसूरती से आयोजित होनी चाहिए।"