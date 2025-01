Saif Ali Khan Attack: 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से छुट्टी?, सैफ अली खान को कई जगह चोट, देखें वीडियो

Highlights चिकित्सकों ने पहले कहा था कि खान के शरीर पर तीन जगह जख्म थे। अस्पताल में उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी। घटना के पांच दिन बाद मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

Saif Ali Khan Attack: मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में एक घुसपैठिए के हमले में घायल हुए अभिनेता सैफ अली खान को घटना के पांच दिन बाद मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घुसपैठिए ने 15 जनवरी की रात को अभिनेता (54) पर कई बार चाकू से वार किया था। अभिनेता सैफ अली खान को चाकू से हमले के पांच दिनों बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली है। मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान बांद्रा स्थित 'सतगुरु शरण' आवास पहुंचे। उन्हें कई जगह चोट आई थी, जिसके कारण अस्पताल में उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी। चिकित्सकों ने पहले कहा था कि खान के शरीर पर तीन जगह जख्म थे। इनमें हाथ पर दो और गर्दन के दाहिने हिस्से पर उन्हें एक चोट आई थी और सबसे गहरा जख्म उनकी पीठ पर था, जो रीढ़ की हड्डी में था।

चिकित्सकों ने सैफ की रीढ़ की हड्डी में फंसी नुकीली वस्तु को सर्जरी करके निकाला और चोट का उपचार किया। खान की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ और 17 जनवरी को उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से एक विशेष कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने चाकू से हमले की घटना को लेकर रविवार को बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फाकिर (30) को पड़ोसी ठाणे शहर से गिरफ्तार किया।

