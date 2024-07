मिर्जापुर सीजन 3' ने मचाई धूम, 10 एपिसोड रिलीज, यहां देखें रिवेंज-थ्रिलर से भरी कहानी...

Highlights Mirzapur Season 3 Review: पंकज त्रिपाठी और अली फजल की चर्चित वेब सीरीज 'मिर्जापुर सीजन 3' रिलीज हो गई है Watch Mirzapur Season 3: सीजन 3 में मुन्ना भैया की कमी खल रही है Mirzapur Season 3 All 10 Episodes: अमेजन प्राइम वीडियो पर 'मिर्जापुर सीजन 3' की धूम Mirzapur Season 3 Full Series: मिर्जापुर की कहानी उत्तर प्रदेश में सत्ता और बदले की कहानी पर आधारित है।

Mirzapur Season 3 Review: पंकज त्रिपाठी और अली फजल की चर्चित वेब सीरीज 'मिर्जापुर सीजन 3' रिलीज हो गई है, फैंस को सीजन 3 में मुन्ना भैया की कमी खल रही है, सीजन 3 ने रिलीज होते ही अमेजन प्राइम वीडियो पर धूम मचा दी है, सोशल मीडिया पर दर्शक अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं।

Can’t continue to watch #Mirzapur3 just because of this girl. Her over acting and larger than her image is pathetic show in the series. Her facial expressions and her dialogue delivery is pathetic. pic.twitter.com/zjWLobrfYx — محمد طارق🇮🇳 (@itsme_tarique) July 4, 2024

मिर्जापुर की कहानी उत्तर प्रदेश में सत्ता और बदले की कहानी पर आधारित है। सीरीज में अली फजल ने गुड्डू पंडित के किरदार में दमदार एक्टिंग की है और मुन्ना भैया की अनुपस्थिति ने दर्शकों को थोड़ी निराशा भी हुई है।

#Mirzapur3 finally after a long wait......! Hope season 3>>> will be greater than season2 and season 1 .....! But without munna bhai the impact will be different 🥲😭🫰🫰🫰. Hope for the best there are 10 episodes can't wait to complete it pic.twitter.com/U53c99EEDR — ASHISH (@MuvvaAshish) July 4, 2024

'मिर्जापुर सीजन 3' के 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विजय वर्मा, श्वेता त्रिपाठी शर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है की आखिर लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर 3 आ ही गई, वहीं मिर्जापुर के सीजन 1 और सीजन 2 को दर्शकों का बेहद प्यार मिला था।

Without munna bhaiya mirzapur is not mirzapur 😢💔



But #PankajTripathi once again best actor ❤#Mirzapur#Mirzapur3#MirzapurOnPrime#AliFazalpic.twitter.com/upbHB4nb0S — MOHIT 🐐 (@Themohit_19) July 5, 2024

पिछले दो सीजन में दिव्येन्दु शर्मा ने मिर्जापुर में मुन्ना भैया का किरदार निभाया था, जिससे शायद की कोई दर्शक भूल सकता है, उनके बिना शायद सीजन 3 फीका रह सकता है, मगर मेकर्स को वेब सीरीज से काफी उम्मीदें हैं की कहानी में आगे और क्या मोड़ आने वाले हैं।

माहौल सज चुका है...



इसके लिए आज सारे काम से ब्रेक 🚫



गुड्डू पंडित वापस मिर्जापुर आ गए है

अब भौकाल मचेगा ...#MirzapurS3#MirzapurOnPrime#Mirzapur3#PankajTripathipic.twitter.com/DDBQw6Arty — Mahendra Singh (@mahendrasinh280) July 5, 2024

मिर्जापुर के सीजन में आप कालीन भैया, गुड्डू और गोलू के बीच घमासान देखने को मिलने वाला है, कालीन भैया अपना बदला पूरा करने के लिए सीएम के साथ हाथ मिला सकते हैं, फिलहाल सीरीज Amazon Prime Video पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, वेब सीरीज की कहानी दर्शकों को बांधे रख सकती है जैसे पहले दोनों सीजन में देखने को मिला है।

English summary :

Watch Mirzapur Season 3 on Amazon Prime Video 10 Episodes Pankaj Tripathi Ali Fazal Shweta Tripathi Rasika Dugal

Web Title: Watch Mirzapur Season 3 on Amazon Prime Video 10 Episodes Pankaj Tripathi Ali Fazal Shweta Tripathi Rasika Dugal