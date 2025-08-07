Kaun Banega Crorepati Season 17: 11 अगस्त से शुरू होगा ‘कौन बनेगा करोड़पति-17’ का प्रसारण, अमिताभ बच्चन ने कहा- नया सीजन और नए प्रतिभागी, आओ खेलते हैं!

Highlights Kaun Banega Crorepati Season 17: केबीसी-17 भारतीय टेलीविजन के सबसे पसंदीदा शो में से एक बनने का वादा करता है। Kaun Banega Crorepati Season 17: पहली कड़ी न केवल कुछ नयी घोषणाएं लेकर आएगी, बल्कि दर्शकों में उत्साह की नयी लहर भी पैदा करेगी। Kaun Banega Crorepati Season 17: सोनी टीवी ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 25 साल पूरे होने के मौके पर ‘जहां अकल है वहां अकड़ है’ अभियान शुरू किया है।

Kaun Banega Crorepati Season 17: बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 17वें सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है। निर्माताओं ने एक बयान में कहा कि शो की 25 वर्षों की यात्रा का उत्सव मनाने के लिए यह नया सीजन न केवल नये प्रतिभागी और अधिक चुनौतीपूर्ण सवाल लेकर आएगा, बल्कि कई अनोखे मौके भी उपलब्ध कराएगा।

बयान में कहा गया है, ‘‘नये सीजन और शानदार होस्ट के साथ केबीसी-17 भारतीय टेलीविजन के सबसे पसंदीदा शो में से एक बनने का वादा करता है। पहली कड़ी न केवल कुछ नयी घोषणाएं लेकर आएगी, बल्कि दर्शकों में उत्साह की नयी लहर भी पैदा करेगी।’’ सोनी टीवी ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 25 साल पूरे होने के मौके पर ‘जहां अकल है वहां अकड़ है’ अभियान शुरू किया है।

जिसके तहत यह दिखाया जाएगा कि बुद्धिमान लोग कैसे गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। ‘कौन बनेगा करोड़पति-17’ का प्रसारण 11 अगस्त से शुरू होगा। यह शो सोमवार से शुक्रवार तक हर रात रात नौ बजे ‘सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन’ और ‘सोनीलिव’ पर प्रसारित किया जाएगा।

Web Title: watch Kaun Banega Crorepati Season 17 Starts 11 Aug Mon–Fri 9 PM Amitabh Bachchan said New season and new contestants, let's play! see video