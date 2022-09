बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र के द कश्मीर फाइल्स से आगे निकलने पर सामने आई विवेक अग्निहोत्री की प्रतिक्रिया, पेड PR पर कही ये बात

Highlights ब्रह्मास्त्र ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए के क्लब में जगह बनाई है और इसने द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ दिया। द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ते हुए ब्रह्मास्त्र साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी है। ब्रह्मास्त्र ने अपने कुल घरेलू कलेक्शन के साथ दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए और 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया।

मुंबई: फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने ब्रह्मास्त्र के नए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सोशल मीडिया पर न्यूज आर्टिकल्स और अन्य रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विवेक की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ते हुए ब्रह्मास्त्र साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी है। ब्रह्मास्त्र ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए के क्लब में जगह बनाई है और इसने द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ दिया।

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "मुझे नहीं पता कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को कैसे पीटा...लाठी, रॉड, हॉकी या AK47 या पत्थरों से। या सशुल्क पीआर और प्रभावितों के साथ? बॉलीवुड फिल्मों की एक-दूसरे से टक्कर होने दें। हमें अकेला छोड़ दो। मैं उस डम्ब दौड़ में नहीं हूं। धन्यवाद।" फिल्म ट्रेड सूत्रों के मुताबिक, ब्रह्मास्त्र ने रविवार को अपने दूसरे वीकेंड में 17 करोड़ की कमाई की।

Hahahaha. I don’t know how did they beat #TheKashmirFiles… with sticks, rods, hockey… or AK47 or stones…. Or with paid PR and influencers?



Let Bollywood films compete with each other. Leave us alone. I am not in that dumb race. Thanks. #NotBollywood

😝 😝 😝 pic.twitter.com/DjR1MOyplD