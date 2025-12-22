2 अक्टूबर को लौटेगा विजय सलगांवकर, अजय देवगन ने किया 'दृश्यम 3' का ऐलान

Drishyam 3: एक बार फिर दर्शकों को जासूस बनने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि अजय देवगन अपनी सुपरहिट क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइज़ी ‘दृश्यम 3’ के साथ वापसी कर रहे हैं। सोमवार को अजय ने आधिकारिक तौर पर फिल्म की रिलीज़ डेट का ऐलान किया। यह फिल्म2 अक्टूबर 2026, यानी गांधी जयंती के खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए अजय देवगन ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा— “अभी आख़िरी हिस्सा बाकी है”, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह कहानी अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘दृश्यम 3’ इस चर्चित फ्रेंचाइज़ी का अंतिम अध्याय हो सकती है, जिसमें अजय एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नज़र आएंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और कहानी मौजूदा समय-सीमा में आगे बढ़ेगी। हालांकि मेकर्स दर्शकों को बांधे रखने के लिए सलगांवकर परिवार की ज़िंदगी में कुछ ऐसे नए और चौंकाने वाले मोड़ लाने वाले हैं, जो सस्पेंस और रोमांच को और गहरा कर देंगे।

2015 में विजय सलगांवकर के रूप में अजय देवगन ने एक ऐसे पिता की छवि गढ़ी है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए हर हद पार कर जाता है और कानून से हमेशा एक कदम आगे रहता है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर के भी अपने-अपने दमदार किरदारों में वापसी करने की खबर है, जिससे फिल्म का सस्पेंस और भी मज़बूत होने वाला है।

English summary :

Ajay Devgn has officially announced Drishyam 3, slated for a theatrical release on October 2, 2026. The film is expected to be the final chapter of the popular crime thriller franchise, bringing Vijay Salgaonkar back with new twists and suspense.

