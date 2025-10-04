विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना की हुई सगाई, फरवरी 2026 में होगी शादी, रिपोर्ट का दावा

मुंबई: अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कथित तौर पर एक निजी समारोह में सगाई कर ली, जिसमें परिवार और दोस्त शामिल हुए। खबरों के अनुसार, उनकी शादी फरवरी 2026 में तय है। एम9 न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, इस जोड़े ने अपनी शादी की घोषणा अभी तक नहीं की है और अभी तक अपनी सगाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह शांत रवैया इस दौरान उनकी गोपनीयता की इच्छा को दर्शाता है। रश्मिका की साड़ी पहने अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई, जिससे प्रशंसकों के बीच अटकलें तेज़ हो गईं कि यह उनकी सगाई के लिए है। इन तस्वीरों ने इस जोड़े के रिश्ते के पड़ाव को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है।

दशहरे के मौके पर, 'थम्मा' की अभिनेत्री ने पारंपरिक पोशाक पहने और माथे पर तिलक (मुख्यतः हिंदुओं द्वारा एक सांप्रदायिक चिन्ह के रूप में पहना जाने वाला एक सजावटी अंग) लगाए एक तस्वीर साझा की थी। उन्होंने कैप्शन दिया, "हैप्पी दशहरा मेरे प्यारे... इस साल, आप सभी ने 'थम्मा' के ट्रेलर और हमारे गाने को जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं बेहद आभारी महसूस कर रही हूँ... आपके संदेश, आपका उत्साह, आपका निरंतर समर्थन, आप मेरे लिए हर पल को बड़ा और खुशहाल बनाते हैं और मैं आप सभी से प्रमोशन के दौरान जल्द ही मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ..."

रश्मिका और विजय दोनों ने ही अपने रिश्ते की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। साथ में छुट्टियां मनाने की खबरों के बावजूद, दोनों अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बेहद निजी रहे हैं। दोनों ने अभी तक अपनी सगाई और शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। काम की बात करें तो, रश्मिका अगली बार निर्देशक आदित्य सरपोतदार की हॉरर-कॉमेडी 'थम्मा' में आयुष्मान खुराना के साथ नज़र आएंगी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 21 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है। विजय आखिरी बार गौतम तिन्ननुरी की तेलुगु जासूसी एक्शन-थ्रिलर 'किंगडम' (2025) में नज़र आए थे।

