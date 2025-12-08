VIDEO: साइना नेहवाल अक्षय खन्ना के 'धुरंधर' गाने के ज़बरदस्त एंट्री स्टेप की हुईं दीवानी, उतारी नकल

नई दिल्ली: बैडमिंटन की मशहूर प्लेयर साइना नेहवाल भी अक्षय खन्ना के 'धुरंधर' गाने के ज़बरदस्त एंट्री स्टेप की दीवानी हो गई हैं, जो अब वायरल हो रहे ट्रैक FA9LA में है। और नेहवाल सिर्फ़ सुनकर ही नहीं रुकीं, बल्कि उन्होंने इसे रिक्रिएट करने का भी फ़ैसला किया।

हाल ही में एक आउटिंग के दौरान, नेहवाल ने 'धुरंधर' गाने में अक्षय के ज़बरदस्त एंट्री स्टेप्स करने की कोशिश की, लेकिन सरप्राइज़ सीन चुराने वाले उनके पिता निकले, जिन्होंने अक्षय के पिता, मशहूर एक्टर विनोद खन्ना की याद दिलाते हुए ज़बरदस्त पोज़ देकर उनका साथ दिया।

FA9LA 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के ग्रैंड इंट्रोडक्शन सीन के दौरान बजता है, जहाँ वह रहमान डकैत के रोल में दिखते हैं - एक पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड जो पॉलिटिशियन बन गया। इस ज़बरदस्त ट्रैक को बहरीन के रैपर फ्लिपराची ने कंपोज किया है, और यह फिल्म के सबसे ज़्यादा बार-बार बजाए जाने वाले ऑडियो क्लिप्स में से एक बन गया है।

जैसे ही साउंडट्रैक को लेकर बातचीत बढ़ी, 'धुरंधर' के लीड एक्टर रणवीर सिंह ने इस क्रेज़ को और बढ़ा दिया, जब उन्होंने इस गाने को सोशल मीडिया पर इस कैप्शन के साथ शेयर किया: “तो यह रहा फिल्म का ‘वह’ ट्रैक।”

इस बीच, धुरंधर ने अपने ओपनिंग वीकेंड में भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और दुनिया भर में 140 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिससे यह इस सीज़न की सबसे बड़ी थिएटर सक्सेस में से एक बन गई है।

Web Title: VIDEO: Saina Nehwal is mesmerized by Akshaye Khanna's stunning entry step to the song 'Dhurandhar', imitates it