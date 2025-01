VIDEO: महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने लिया संन्यास, नाम बदला, किन्नर अखाड़े की बनी महामंडलेश्वर

Highlights महाकुंभ में ममता ने शुक्रवार शाम संगम पर पिंडदान किया अब उन्हें 'श्री यमाई ममता नंद गिरि' के नाम से जाना जाएगा महामंडलेश्वर दशनामी संप्रदाय के हिंदू भिक्षुओं को दी जाने वाली उपाधि है

Maha Kumbh 2025: नब्बे के दशक में कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता ने शुक्रवार शाम संगम पर पिंडदान किया। उन्हें आज से नया नाम भी दिया जा रहा है। अब उन्हें 'श्री यमाई ममता नंद गिरि' के नाम से जाना जाएगा। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर घोषित होने पर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कहा, "देखिए, अगर आपने किसी विश्वविद्यालय में 23 साल तक पढ़ाई की है, तो क्या आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए? मेरी परीक्षा दो या तीन दिनों में तेजी से आयोजित की गई थी, जिसके बाद मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, इसलिए मेरे पास प्रमाण पत्र है। मैं भारत में ही रहूंगी।"

इससे पूर्व ममता ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी जय अंबानंद गिरि से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए। तस्वीरों में वह भगवा वस्त्र पहने और गले में रुद्राक्ष की माला पहने नजर आ रही हैं।

VIDEO | Prayagraj: On being declared as Mahamandleshwar of Kinnar Akhara at Maha Kumbh, actor Mamta Kulkarni says, "Look, if you have studied for 23 years in a university, shouldn't you receive a certificate? My examination was conducted rapidly in two or three days, after which… pic.twitter.com/dcwzPmYs4V