VIDEO: बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर स्टेज पर कर रही थीं परफॉर्म, सिरफिरे फैन ने की बदतमीजी, सिक्योरिटी ने खदेड़ा

नई दिल्ली:बॉलीवुड सिंगरकनिका कपूर को रविवार रात मीगोंग फेस्टिवल में उनके परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। यह घटना तब हुई जब एक फैन अचानक उनकी तरफ बढ़ा और उनके परफॉर्मेंस के बीच में उन्हें उठाने की कोशिश की। सिक्योरिटी में इस चौंकाने वाली चूक से भीड़ हैरान रह गई, हालांकि कपूर ने इस डरावनी घटना के बावजूद अपना आपा नहीं खोया।

इवेंट के वायरल वीडियो में सिंगर अपनी परफॉर्मेंस दे रही थीं, तभी एक अनजान आदमी स्टेज पर कूद गया और बिना किसी वॉर्निंग के उन्हें पकड़ लिया। इससे सिंगर चौंक गईं लेकिन संभल गईं, कनिका अपने आप पीछे हट गईं। उन्होंने गाना जारी रखा और सिचुएशन को समझने की कोशिश की।

कुछ ही सेकंड में, उनकी सिक्योरिटी टीम ने दखल दिया, घुसपैठिए को पकड़ा और उसे स्टेज से घसीटकर ले गईं। इस मामले में किसी लीगल एक्शन की कोई कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है। हालांकि, इस घटना से अब ऑनलाइन बहुत गुस्सा फैल गया है, फैंस बड़े पब्लिक इवेंट्स में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट्स के लिए और कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल की मांग कर रहे हैं।



