Kota Srinivasa Rao Dies: दिग्गज तेलुगु अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का हुआ निधन

Kota Srinivasa Rao Dies: दिग्गज तेलुगु अभिनेता और पूर्व भाजपा विधायक कोटा श्रीनिवास राव का रविवार को हैदराबाद स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उनके 83वें जन्मदिन के दो दिन बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने जुबली हिल्स के फिल्मनगर स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली।

कथित तौर पर राव पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और रविवार तड़के उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। उनके निधन से तेलुगु फिल्म उद्योग के प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा।

उनके निधन की खबर सार्वजनिक होते ही कई मशहूर हस्तियों और राजनेताओं ने राव के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी मृत्यु तेलुगु सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।

Veteran actor Kota Srinivasa Rao garu passed away at the age of 83. A huge loss to Telugu and Tamil cinema.. #RIPKotaSrinivasaRao pic.twitter.com/bqFDA0ySYX

फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने एक्स पर लिखा, "कोटा श्रीनिवास राव गारू के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। अपने शिल्प के उस्ताद, एक किंवदंती जिन्होंने अपने द्वारा निभाए गए हर किरदार में जान फूंक दी। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति वास्तव में अपूरणीय थी। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति।"

Deeply saddened to hear about the passing of Kota Srinivasa Rao garu. A master of his craft, a legend who breathed life into every character he portrayed. His presence on screen was truly irreplaceable. My heartfelt condolences to his family. Om Shanti.