Pradeep Bandekar passes away: दिल का दौरा पड़ने से प्रदीप बांदेकर का निधन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान और संजय दत्त के बेहद पसंदीदा फोटो पत्रकार

Pradeep Bandekar passes away: फिल्म फोटो-पत्रकार प्रदीप बांदेकर (70) का दिल का दौरा पड़ने से शनिवार देर रात उनके आवास पर निधन हो गया। बांदेकर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान और संजय दत्त सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के बेहद पसंदीदा फोटो पत्रकार थे। परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया कि शनिवार रात दो बजकर 30 मिनट पर उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा, '' शनिवार आधी रात के बाद परिवार के साथ रात्रि भोजन कर पवई स्थित अपने आवास पर लौटे बांदेकर ने बेचैनी की शिकायत की थी।

उनके पुत्र प्रथमेश उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।’’ उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मुंबई मीडिया जगत में बेहद सम्मानित बांदेकर ने अपने चार दशक के करियर में शहर के कई प्रमुख समाचार पत्रों में काम किया था। अभिनेता अजय देवगन, बिपाशा बसु और नील नितिन मुकेश ने सोशल मीडिया पर वरिष्ठ फोटो-पत्रकार को श्रद्धांजलि दी।

अजय देवगन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि प्रदीप बांदेकर जी का निधन निजी क्षति है...उनका हमारे परिवार के साथ दशकों पुराना रिश्ता रहा... वह बहुत याद आएंगे। बिपाशा बसु ने अपनी ‘इंस्टाग्राम स्टोरीज’ में कहा, ‘‘प्रदीप जी आपकी आत्मा को शांति मिले। (ईश्वर) परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।’’ नील नितिन मुकेश ने ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘प्रदीप जी आप बहुत याद आएंगे। आत्मा को शांति मिले।’’

Web Title: Veteran press photographer Pradeep Bandekar passes away, Ajay Devgn, Bipasha Basu pay condolences Amitabh Bachchan, Dharmendra, Shahrukh Khan and Sanjay Dutt