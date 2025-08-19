कौन थे अच्युत पोद्दार?, ‘3 ईडियट्स’ में प्रोफेसर की भूमिका

इंडियन ऑयल कंपनी में काम किया और सेवानिवृत्ति के बाद फ़िल्मों और टीवी की ओर रुख किया।

Highlightsपोद्दार भारतीय सेना में कैप्टन के पद तक कार्यरत थे। सरल और विनम्र व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। अंतिम संस्कार 19 अगस्त को ठाणे में होगा। 

मुंबईः वरिष्ठ मराठी अभिनेता अच्युत पोद्दार का 18 अगस्त को निधन हो गया। 91 वर्षीय अभिनेता को मुंबई के ठाणे स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्टों से पता चलता है कि उनकी मृत्यु उम्र संबंधी समस्याओं के कारण हुई। अच्युत का अंतिम संस्कार 19 अगस्त को ठाणे में होगा। पोद्दार ने करियर में 125 से ज़्यादा फ़िल्मों, 95 टीवी शोज़, 26 नाटकों और 45 विज्ञापनों में काम किया है। सरल और विनम्र व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। पोद्दार भारतीय सेना में कैप्टन के पद तक कार्यरत थे। इंडियन ऑयल कंपनी में काम किया और सेवानिवृत्ति के बाद फ़िल्मों और टीवी की ओर रुख किया।


‘‘भारत की खोज’’ और ‘‘वागले की दुनिया’’ जैसे टीवी शो और ‘‘3 ईडियट्स’’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले बुजुर्ग अभिनेता अच्युत पोद्दार का सोमवार को यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 90 साल के थे। अभिनेता अच्युत पोद्दार को कल शाम करीब चार बजे जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोद्दार ने ‘‘दबंग 2’’ और ‘‘फेरारी की सवारी’’ जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में सहायक लेकिन अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाईं।

राजकुमार हिरानी की ‘‘3 ईडियट्स’’ (2019) में एक प्रोफेसर की उनकी संक्षिप्त भूमिका और उनका संवाद ‘‘कहना क्या चाहते हो’’ आमिर खान अभिनीत फिल्म के प्रशंसकों के पसंदीदा क्षणों में से एक बन गया और मीम्स के माध्यम से इसे कई बार दोहराया गया है।

