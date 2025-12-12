Dhurandhar: जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने फिल्म धुरंधर की प्रशंसा में कहा- ‘वेरी वेल मेड’

नई दिल्ली: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स-ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्हें फिल्म दिलचस्प लगी और कास्टिंग "परफेक्ट" थी।

लेकिन, पीडीपी सुप्रीमो और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा के लिए, फ़िल्म में महिलाओं को जिस तरह से दिखाया गया है, वह सबसे अलग था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि "उन्हें एक बार भी वस्तु की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया।"

इल्तिजा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "धुरंधर को लेकर बहुत गुस्सा था, लेकिन मुझे फ़िल्म काफ़ी पसंद आई और यह दिलचस्प लगी। कास्टिंग खासकर परफ़ेक्ट है। ज़्यादातर हिंसक बॉलीवुड फ़िल्मों की तरह, एक बार भी महिलाओं को प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत अच्छी बनी है।"

Much outrage over Dhurandhar but I quite liked the movie & found it interesting. The casting especially is perfection. Women for once as is the case in most violent Bollywood movies weren’t used as props. Very well made. — Iltija Mufti (@IltijaMufti_) December 12, 2025

आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई फिल्म "धुरंधर" ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहली रिलीज़ के बाद भारत में ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई इस फिल्म को दर्शकों, सेलिब्रिटीज़ और क्रिटिक्स से इसकी इंटेंसिटी और डेप्थ के लिए बहुत तारीफ़ मिली।

धुरंधर के बारे में

'धुरंधर' में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और रणवीर सिंह जैसे कई कलाकार लीड रोल में हैं। फिल्म में सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं। सिनेमैटोग्राफी विकास नौलखा ने की है, एडिटिंग शिवकुमार वी पनिकर ने की है, और स्कोर शाश्वत सचदेव का है।

यह फिल्म एक एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर है जो एक खुफिया ऑफिसर (रणवीर सिंह का रोल) पर आधारित है जो एक हाई-स्टेक्स पॉलिटिकल एरिया में काम करता है। यह फिल्म एक अंडरवर्ल्ड की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें क्रिमिनल्स, मुखबिरों और ऑपरेटिव्स का एक नेटवर्क है, जिनकी ज़िंदगी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, और वे खुफिया ऑपरेशन्स, जासूसी और धोखे से गुज़रते हैं।

Web Title: ‘Very well made’: Dhurandhar review by former J&K CM Mehbooba Mufti's daughter Iltija