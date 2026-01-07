Highlights बेटी लारा की पहचान छुपाएंगे वरुण धवन, सोशल मीडिया पर नहीं करेंगे फेस रिवील

Varun Dhawan: अभिनेता वरुण धवन ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर अपनी बेटी लारा का चेहरा नहीं दिखाना चाहते और वह खुद तय करेगी कि ऐसा करना है या नहीं। वरुण ने मंगलवार को अपने 'एक्स' पर एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया। इस दौरान एक ‘यूजर’ ने उनसे बेटी का चेहरा दिखाने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर 38 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद रहना है या नहीं, इसका फैसला उनकी बेटी खुद करेगी और वह इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। उन्होंने लिखा, “मैं यह फैसला उसी पर छोड़ना चाहूंगा।”

जून 2024 में वरुण की पत्नी नताशा दलाल ने बेटी को जन्म दिया था। हालांकि अभिनेता बेटी के चेहरे पर ‘इमोजी’ लगाकर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर चुके हैं। वरुण अपनी अगली फिल्म “बॉर्डर 2” में अभिनय करते नजर आएंगे। फिल्म “बॉर्डर 2” का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और यह 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ का दूसरा भाग है। फिल्म में वरुण धवन के साथ सनी देओल, सोनम बाजवा, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और मेधा राणा समेत अन्य कलाकार भी अभिनय करते दिखेंगे।

