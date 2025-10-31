Varun Dhawan Movie: फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' जून 2026 में रिलीज होगी

October 31, 2025

Varun Dhawan Movie: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन अभिनीत फिल्म "है जवानी तो इश्क होना है" पांच, जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Varun Dhawan Movie: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन अभिनीत फिल्म "है जवानी तो इश्क होना है" पांच, जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी हैं। इसका निर्माण टिप्स बैनर के तहत रमेश तौरानी ने किया है। निर्माताओं ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए यह खबर साझा की। इसमें फिल्म का पोस्टर दिखाया गया है जिसमें फिल्म जारी करने की नयी तारीख लिखी हुई है।


यह फिल्म पहले 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी। पोस्टर में लिखा है, "ड्रामा भी होना है, कॉमेडी भी - क्योंकि जब 'है जवानी तो इश्क होना है' पांच, जून 2026 को सिनेमाघरों में होगी।" धवन का नवीनतम फिल्म "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" है, जिसमें उन्होंने जाह्नवी कपूर, रोहित सुरेश सराफ और सान्या मल्होत्रा ​​के साथ सह-अभिनय किया। शशांक खेतान द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो अक्टूबर को रिलीज हुई थी।
 

