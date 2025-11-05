आखिर कौन हैं जोहरान ममदानी?, मीरा नायर से क्या संबंध?, फैंस दे रहे बधाई

Highlights दूर न्यूयॉर्क शहर से, अंधेरे में उम्मीद की किरण। जोहरान ममदानी और मीरा नायर को बधाई। फिल्मों की निर्देशक नायर ने ममदानी के चुनाव प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ममदानी (34) पिछले कई महीने से चुनाव में दूसरे उम्मीदवारों से आगे माने जा रहे थे।

मुंबईः फिल्म निर्माता जोया अख्तर और हंसल मेहता ने बुधवार को फिल्म निर्देशक मीरा नायर को उनके बेटे जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुने जाने पर बधाई दी। भारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी को मंगलवार को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लिवा को हराया है। अख्तर ने ‘इंस्टाग्राम’ पर ममदानी को जीत की बधाई दी। हंसल ने सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ में लिखा, ‘‘दूर न्यूयॉर्क शहर से, अंधेरे में उम्मीद की किरण। जोहरान ममदानी और मीरा नायर को बधाई।’’

फिल्म जगत से सोनम कपूर, अली फजल और तिलोत्तमा शोम ने भी ममदानी के चुनाव के बारे में पोस्ट साझा किए और उन्हें जीत की बधाई दी। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ‘‘सलाम बॉम्बे’’, ‘‘मिसिसिपी मसाला’’, ‘‘मॉनसून वेडिंग’’ और ‘‘द नेमसेक’’ जैसी फिल्मों की निर्देशक नायर ने ममदानी के चुनाव प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

जोहरान ममदानी: सात साल पहले मिली अमेरिकी नागरिकता, सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर बन रचा इतिहास

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। इस चुनाव पर सभी की नजरें थीं, जिसे जीतकर ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। ममदानी (34) पिछले कई महीने से चुनाव में दूसरे उम्मीदवारों से आगे माने जा रहे थे।

मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा औक राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नेता न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर रहे एंड्रयू कुओमो को पराजित किया। कुओमो ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और उन्हें मतदान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला था।

ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी मुकाबले में कुओमो को हराकर सबको चौंका दिया था। इसी साल जून में उन्हें प्राइमरी चुनाव में विजेता घोषित किया गया था। उनकी प्रचार टीम ने कहा था, “जोहरान ममदानी मेयर पद के लिए इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कामकाजी वर्ग के न्यूयॉर्क वासियों के लिए जीवनयापन खर्च कम किया जा सके।

देश की कठिन आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के बीच बढ़ती महंगाई और रोजगार की अनिश्चितता से जूझ रहे युवाओं और कामकाजी वर्ग के बीच ममदानी लगातार समर्थन हासिल कर रहे थे। ममदानी की जीत के साथ न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका में एक नए राजनीतिक व वैचारिक दौर की शुरुआत हो गई है।

अब एक लोकतांत्रिक व समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति उस शहर की बागडोर संभालने जा रहा है, जहां पूंजीवाद का दबदबा रहा है। भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं। उनका जन्म व पालन-पोषण युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ, और सात वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए थे।

ममदानी ने हाल ही में, वर्ष 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की थी। ममदानी ने ‘ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस’ से पढ़ाई की और बॉडविन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने स्कूल की पहली क्रिकेट टीम की सह-स्थापना की थी, जिसने बाद में पब्लिक स्कूल एथलेटिक लीग के पहले क्रिकेट सीजन में हिस्सा लिया।

ममदानी के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने ‘फोरक्लोजर प्रिवेंशन हाउसिंग काउंसलर’ के रूप में काम किया, जहां उन्होंने क्वींस क्षेत्र में कम आय वाले रंगभेद से प्रभावित लोगों को उनके घरों से बेदखल होने से बचाने में मदद की। अपने इस काम के दौरान ममदानी को राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। वर्ष 2020 में वह पहली बार न्यूयॉर्क विधानसभा के लिए चुने गए और 36वें असेंबली जिले का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एस्टोरिया, डिटमार्स-स्टीनवे और एस्टोरिया हाइट्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

ममदानी ने वादा किया है कि वह न्यूयॉर्कवासियों के लिए जीवनयापन की लागत कम करेंगे और उनका जीवन आसान बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेयर के रूप में वह सभी स्थायी किरायेदारों के लिए तुरंत किराया स्थिर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह न्यूयॉर्कवासियों की जरूरत के अनुसार आवास बनाने और किराया कम करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करेंगे।

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीता, कई शहरों को मिले नए मेयर

अमेरिका के कई राज्यों के प्रमुख शहरों में मंगलवार को मेयर पद के लिए चुनाव हुए जिनमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने पसंदीदा नेता को चुना लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में देखने को मिला जिसमें भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने विजयी होकर इतिहास रच दिया।

वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। ममदानी ने 9,48,202 वोट (50.6 प्रतिशत) प्राप्त कर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीता, जिसमें 83 प्रतिशत वोट पड़े। वह कई महीनों से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव की दौड़ में सबसे आगे थे और मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा तथा दिग्गज नेता एवं न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे।

कुओमो को चुनाव की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त हुआ था। कुओमो को 7,76,547 वोट (41.3 प्रतिशत) मिले जबकि स्लिवा को 1,37,030 वोट मिले। उनकी प्रचार टीम ने कहा था, ‘‘जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के कामकाजी वर्ग के लोगों के लिए जीवनयापन की लागत कम करने के वास्ते मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं।’’

युवा नेता ममदानी को युवाओं और कामकाजी वर्ग के न्यूयॉर्कवासियों के बीच भरपूर समर्थन मिला, जो देश में कठिन आर्थिक और राजनीतिक माहौल के बीच महंगाई और नौकरी की असुरक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं। भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं।

उनका जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था और सात साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क सिटी आ गए थे। ममदानी 2018 में ही अमेरिकी नागरिक बने थे। ओहायो के सिनसिनाटी शहर के मेयर पद के लिए भी मंगलवार को चुनाव हुए जिनमें डेमोक्रेट आफताब पुरेवैल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बोमैन को शिकस्त दी और इस पद पर अपना वर्चस्व बरकरार रखा।

कोरी बोमैन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के सौतेले भाई हैं। पुरेवैल पहली बार 2021 में मेयर चुने गए थे। उन्होंने मई में सर्वदलीय नगरपालिका प्राइमरी में 80 प्रतिशत से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की थी। मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने वकील के तौर पर सेवाएं दी थीं। जॉर्जिया राज्य की राजधानी अटलांटा के मेयर पद के लिए भी मंगलवार को चुनाव हुए जिसमें आंद्रे डिकेंस ने जीत हासिल की है।

यह मेयर पद पर उनकी दूसरी जीत है। अटलांटा का मेयर पद दशकों से डेमोक्रेट्स के पास रहा है। डिकेंस ने तीन प्रतिद्वंद्वियों को हराकर 50 प्रतिशत से अधिक मतों के साथ यह पद जीता। वर्ष 2022 में पदभार ग्रहण करने से पहले, डिकेंस अटलांटा नगर परिषद में और एक तकनीक-आधारित गैर-लाभकारी संस्था के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

पेनसिल्वेनिया राज्य के पिट्सबर्ग शहर के मेयर पद पर हुए चुनाव में डेमोक्रेट कोरी ओ'कॉनर ने जीत हासिल की है। ओ'कॉनर ने मंगलवार को रिपब्लिकन उम्मीदवार टोनी मोरेनो को हराकर पिट्सबर्ग के मेयर का चुनाव जीता। एलेघेनी काउंटी के नियंत्रक ओ'कॉनर ने इस साल की शुरुआत में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में मौजूदा मेयर एड गेनी को हराया था। वह पिट्सबर्ग के पूर्व मेयर बॉब ओ'कॉनर के बेटे हैं। वहीं, मैरी शेफ़ील्ड मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट शहर की पहली महिला मेयर चुनी गई हैं।

नगर परिषद अध्यक्ष मैरी शेफ़ील्ड डेट्रॉइट की नयी मेयर और शहर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। शेफ़ील्ड ने मंगलवार के आम चुनाव में लोकप्रिय मेगाचर्च पादरी रेव. सोलोमन किनलोच को हराया। वह जनवरी में पदभार ग्रहण करेंगी और तीन बार मेयर रह चुके माइक डुग्गन का स्थान लेंगी, जिन्होंने पिछले साल घोषणा की थी कि वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

Web Title: usa Mira Nair beams pride son Zohran Mamdani becomes New York's youngest mayor largest city Fans congratulating mother