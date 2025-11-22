Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri teaser: कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे की नई फिल्म का टीजर हुआ लॉन्च, देखें दोनों की केमिस्ट्री | Watch

By रुस्तम राणा | Updated: November 22, 2025 16:55 IST2025-11-22T16:55:25+5:302025-11-22T16:55:25+5:30

मेकर्स के साथ-साथ एक्टर्स ने शनिवार को अपनी आने वाली फिल्म का पहला टीज़र शेयर किया, जिससे फैंस को फ्रेश और मज़ेदार हॉलिडे रोमांस की एक झलक मिली जो क्रिसमस के दौरान थिएटर में आएगी।

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri teaser: Kartik Aaryan, Ananya Panday's new film teaser launched | Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri teaser: कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे की नई फिल्म का टीजर हुआ लॉन्च, देखें दोनों की केमिस्ट्री | Watch

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri teaser: कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे की नई फिल्म का टीजर हुआ लॉन्च, देखें दोनों की केमिस्ट्री | Watch

Highlights'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स ने प्रेजेंट कियाकरण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने प्रोड्यूस कियाफिल्म इस साल क्रिसमस के दौरान थिएटर में आएगी

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri teaser: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म के साथ रोम-कॉम को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेकर्स के साथ-साथ एक्टर्स ने शनिवार को अपनी आने वाली फिल्म का पहला टीज़र शेयर किया, जिससे फैंस को फ्रेश और मज़ेदार हॉलिडे रोमांस की एक झलक मिली जो क्रिसमस के दौरान थिएटर में आएगी।

टीज़र की शुरुआत कार्तिक से होती है जो अपने सिक्स-पैक एब्स दिखाते हुए कहता है कि, चाहे मलाइका हो या उर्फी, कोई भी उसे अपने हाथों से नहीं छीनना चाहता। वहीं, अनन्या एक मॉडर्न लड़की के रोल में हैं जो हुकअप कल्चर का शिकार नहीं होना चाहती और अपनी ज़िंदगी में 90s जैसा रोमांस चाहती है।

जब ये दो बिल्कुल अलग-अलग लोग एक इंटरनेशनल हॉलिडे पर मिलते हैं, तो उनकी शुरुआत मुश्किल होती है। वह उसे फेमिनिज़म के बारे में ताना मारता है, जबकि वह उसकी हरकतों से लगातार चिढ़ती रहती है। टीज़र में दोनों को नाचते-गाते दिखाया गया है, और आखिर में प्यार हो जाता है। 

ट्रेलर शेयर करते हुए, करण जौहर ने लिखा: "दो दिल - एक उड़ान…प्यार करने के लिए! अपना बैग पैक करो, #TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri इस क्रिसमस सिनेमाघरों में आ रही है! टीज़र अभी आ गया है!"

फिल्म के बारे में

समीर विदवान्स के डायरेक्शन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स ने प्रेजेंट किया है, और करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म कार्तिक और करण जौहर के बीच पहली बार साथ काम कर रही है। विदवान्स ने इससे पहले कार्तिक को 2023 की रोमांटिक ड्रामा 'सत्यप्रेम की कथा' में कियारा आडवाणी के साथ डायरेक्ट किया था।

पहले यह फिल्म वैलेंटाइन्स डे 2026 पर थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इस साल क्रिसमस पर रिलीज़ कर दी गई। आलिया भट्ट की अल्फा को क्रिसमस डे पर रिलीज़ करने से पीछे धकेल दिए जाने के बाद रिलीज़ डेट आगे बढ़ाई गई। यशराज फिल्म्स ने ऑफिशियली फिल्म की थिएटर रिलीज़ 17 अप्रैल, 2026 कर दी है।

Web Title: Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri teaser: Kartik Aaryan, Ananya Panday's new film teaser launched

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Kartik AaryanKartik AaryanAnanya Pandeyअनन्या पाण्डेयहिन्दी सिनेमा समाचार