Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office: तीन दिन में 21.24 करोड़ रुपये कमाई, अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन मचा रहे धमाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 28, 2025 18:12 IST2025-12-28T17:35:01+5:302025-12-28T18:12:57+5:30
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office collection day 3: फिल्म ने 8.46 करोड़ रुपये से ओपनिंग की और अगले दिनों में 6.03 और 6.75 करोड़ रुपये की कमाई की।
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office collection day 3: अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने अपनी रिलीज के तीन दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। निर्माताओं ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट के साथ बॉक्स ऑफिस आंकड़े साझा किए, जिसमें फिल्म के पोस्टर के साथ दिन के अनुसार कलेक्शन का विवरण था। फिल्म ने 8.46 करोड़ रुपये से ओपनिंग की और अगले दिनों में 6.03 और 6.75 करोड़ रुपये की कमाई की।
Box Office collection of Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri:
1-8.46 करोड़ रुपये
2-6.03 करोड़ रुपये
3- 6.75 करोड़ रुपये
कुलः 21.24 करोड़ रुपये।
फिल्म का कुल कलेक्शन 21.24 करोड़ रुपये है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "प्यार को पागलपन से भरपूर महसूस कर रहा हूं। 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' अभी सिनेमाघरों में चल रही है! अपने टिकट बुक करें। बायो में लिंक है।" 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का निर्देशन समीर विदवान्स ने किया है।
और इसका निर्माण करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन बैनर धर्मा प्रोडक्शंस के तहत किया है। फिल्म बृहस्पतिवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फिर से साथ नजर आए, दोनों ने 2019 में फिल्म "पति पत्नी और वो" में साथ काम किया था।
भूमि पेडनेकर अभिनीत यह फिल्म मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित थी और 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।