'दृश्यम 3' के निर्माता ने 'धुरंधर' अभिनेता अक्षय खन्ना को भेजा कानूनी नोटिस, वजह विग और ₹21 करोड़ की डिमांड

नई दिल्ली: 'धुरंधर' की सफलता के बीच, एक्टर अक्षय खन्ना कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। अजय देवगन की 'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना की जगह एक्टर जयदीप अहलावत को लिया गया है। खबरों के मुताबिक, यह विवाद 'धुरंधर' और 'छावा' की सफलता के बाद खन्ना की ₹21 करोड़ की बढ़ी हुई फीस की वजह से हुआ, जिससे दृश्यम बनाने वालों के बजट पर असर पड़ा।

'दृश्यम 3' के मेकर ने अक्षय खन्ना को कानूनी नोटिस भेजा

इसके अलावा, खन्ना की विग पहनने की मांग भी मेकर को पसंद नहीं आई क्योंकि इससे कंटिन्यूटी में दिक्कत आ रही थी। शनिवार को मेकर कुमार मंगत पाठक ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "मुझे उनके (अक्षय खन्ना) बर्ताव की वजह से नुकसान हुआ है। मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। मैंने उन्हें पहले ही कानूनी नोटिस भेज दिया है; उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है।"

दृश्यम में, खन्ना IG तरुण अहलावत का रोल निभाते हैं, जो अपने बेटे के मर्डर के लिए विजय सालगांवकर (अजय देवगन द्वारा अभिनीत) को जेल में देखना चाहते हैं।

अक्षय खन्ना का 'दृश्यम 3' को लेकर विवाद

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, पाठक ने बताया कि उनके और अक्षय खन्ना के बीच असल में क्या गलत हुआ था। उनके अनुसार, खन्ना ने तीन बार अपनी सैलरी पर बातचीत करने के बावजूद प्रोजेक्ट छोड़ दिया। खबरों के मुताबिक, एक्टर ने मेकर के फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया था।

मेकर ने आरोप लगाया कि फीस पर सहमत होने के बाद एक्टर पीछे हट गए। खबरों के मुताबिक, एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। हालांकि, उन्होंने शूटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले काम करने से मना कर दिया।



