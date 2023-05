अमेरिका, कनाडा के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी', निर्देशक ने कहा- जो दिखाया गया है, उसे लोगों से छिपाया गया था

By भाषा | Published: May 13, 2023 10:13 AM

फिल्म में तीन लड़कियों की कहानी बताई गई है जो कथित तौर पर इस्लाम धर्म कबूल करके आईएसआईएस में शामिल हो गई थीं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित हिंदू दक्षिणपंथियों ने इस फिल्म का समर्थन किया है। तमिलनाडु के सिनेमाघरों ने फिल्म का बहिष्कार किया है।

तस्वीरः ANI