'द फैमिली मैन 3' ओटीटी पर हुई रिलीज, मनोज बाजपेयी का दमदार किरदार...

The Family Man Season 3: द फैमिली मैन सीजन 3 ओटीटी पर हुआ रिलीज, पिछले दोनों सीजन की सफलता के बाद फैंस को सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ और अमेजन प्राइम वीडियो पर द फैमिली मैन सीजन 3 स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। रोमांचक जासूसी थ्रिलर जिसमें मनोज बाजपेयी श्रीकांत के रोल में हैं। फिल्म की कहानी में बाजपेयी जो श्रीकांत हैं अपने परिवार के साथ भागते रहे हैं और उनकी खुद की खुफिया एजेंसी उनका पीछा कर रही है। द फैमिली मैन 3 हिंदी, तेलुगु और तमिल ऑडियो में रिलीज हुई है, फिल्म में विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं जो कैमियो कर रहे हैं।

