August 16, 2025 16:29

'द बंगाल फाइल्स' 1940 के दशक में अविभाजित बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर आधारित है। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

The Bengal Files trailer: विवेक अग्निहोत्री का आरोप, कोलकाता पुलिस ने 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर लॉन्च रोका

The Bengal Files trailer: बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने शनिवार को आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च रोक दिया। 1946 के कलकत्ता दंगों पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर दोपहर में शहर के एक पांच सितारा होटल में लॉन्च किया जाना था।

पीटीआई के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एएनआई ने विवेक अग्निहोत्री के हवाले से कहा, "अगर यह तानाशाही/फासीवाद नहीं है, तो क्या है?...आपके राज्य में कानून-व्यवस्था विफल हो गई है, और यही कारण है कि हर कोई 'द बंगाल फाइल्स' का समर्थन कर रहा है..."।

उन्होंने दावा किया, "मुझे अभी पता चला है कि कुछ लोग यहाँ (एक निजी होटल में कार्यक्रम स्थल पर) आए और सभी तार काट दिए। मुझे नहीं पता कि यह किसके आदेश पर हो रहा है? आप जानते हैं कि हमारे पीछे कौन लोग हैं। तमाम जाँच-पड़ताल के बाद, यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। होटल प्रबंधक अभी भी हमें यह नहीं बता पा रहे हैं कि हमें अपना कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है..."

इससे पहले शुक्रवार को, अग्निहोत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया था कि एक प्रमुख सिनेमाघर श्रृंखला ने उनकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि थिएटर श्रृंखला ने कार्यक्रम रद्द करने के पीछे "राजनीतिक दबाव" बताया था।

