The Bads of Bollywood Screening: आर्यन की पहली सीरीज लॉन्च, इवेंट में शामिल हुए शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड हस्तियां

Highlights आर्यन की पहली सीरीज लॉन्च, इवेंट में पहुंचे शाहरुख खान, अजय देवगन, काजोल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर

The Bads of Bollywood Screening: सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज के प्रीमियर में काजोल, अजय देवगन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। कार्यक्रम बुधवार को आयोजित हुआ, इस दौरान शो का पहला एपिसोड दिखाया गया। कार्यक्रम में अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनका परिवार, माधुरी दीक्षित और उनके पति श्रीराम नेने, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, विक्की कौशल, करण जौहर, एटली और फरहान अख्तर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आर्यन की मां गौरी खान, बहन सुहाना खान और भाई अबराम उनके चीयरलीडर बने नजर आए और फोटोग्राफर को पोज दिए। शाहरुख अपनी आगामी फिल्म "किंग" के सेट पर चोटिल हो गए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने हाथ में ‘स्लिंग बेल्ट’ लगा रखी थी। उन्होंने फोटोग्रॉफर के लिये पोज भी दिये। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में, आर्यन फोटोग्राफरों के साथ अपने पिता की अलग-अलग एंगल से तस्वीरें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आर्यन खान की यह सीरीज बॉलीवुड की चकाचौंध भरी लेकिन चुनौतीपूर्ण दुनिया में कदम रखने वाले एक ‘बाहरी’ व्यक्ति के जीवन और संघर्ष को दर्शाती है। 'बाजीगर', 'करण अर्जुन' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी कई हिट फिल्मों में शाहरुख की सह-कलाकार काजोल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अजय और शाहरुख के बीच खड़ी हैं और अपने पूर्व सह-कलाकार के साथ शो के नाम ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर मजाक कर रही हैं। उन्होंने आर्यन के साथ-साथ उनकी बहन सुहाना खान और मां गौरी खान के साथ तस्वीरें भी साझा कीं। काजोल ने कैप्शन में लिखा, "इस सीरीज के लिये आर्यन को बधाई.. मुझे यकीन है कि इससे भी ज्यादा शानदार आपका शो होगा! बहुत उत्साहित हूं।" अक्षय कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया खाते पर साझा की गयी एक पोस्ट में आर्यन को शुभकामनाएं भेजीं। उन्होंने लिखा, “शुभकामनाएं आर्यन बेटा, उम्मीद है कि यह किसी अद्भुत चीज की शुरुआत हो। गौरवान्वित माता-पिता को इस अद्भुत शुरुआत के लिए बधाई।” विजय वर्मा ने भी सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर आर्यन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “हमारे पास एक शानदार नया निर्देशक है! एक अच्छी शुरुआत के लिए बधाई आर्यन बाकी एपिसोड देखने का इंतजार नहीं हो रहा...क्रेजी शो है मेरे भाई।"

अनन्या पांडे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "गो आर्यन, तुमने इस शो में अपना सब कुछ झोंक दिया है और अब दुनिया इसका आनंद लेगी" करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए आर्यन का फिल्मों में स्वागत किया। “आपने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कई लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। कैमरे के पीछे रहना चुनौतीपूर्ण काम है। कहानी कहने वाला बनना और उसके क्रियान्वयन का कप्तान होना। हमने आपको दो साल से अधिक समय तक अथक जुनून के साथ काम करते देखा है और आपने कभी अपने सामने आए अवसर को हल्के में नहीं लिया।” उन्होंने कहा, "आपकी कहानी कहने का एक अलग अंदाज है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि हर कोई इस सीरीज में आपकी आवाज सुने। मुझे आप पर बहुत गर्व है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।" इस शो का प्रीमियर बृहस्पतिवार को नेटफ्लिक्स पर होगा, जिसमें लक्ष्य लालवानी, सहर बंबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह और मोना सिंह मुख्य भूमिका में हैं। इसमें करण जौहर, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह और शाहरुख समेत कई हस्तियां भी अतिथि कलाकार के तौर पर नजर आएंगी। इस शो का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है।

Web Title: The Bads of Bollywood Screening Aryan khan first series launched, Shah Rukh Khan and many other Bollywood celebrities attended the event