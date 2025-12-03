Tere Ishk Mein OTT release: धनुष-कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क़ में' कब और कहाँ होगी स्ट्रीम

OTT डेब्यू का इंतज़ार कर रहे सिनेप्रेमियों को ध्यान देना चाहिए कि आनंद एल राय की डायरेक्ट की हुई यह फ़िल्म थिएटर में चलने के बाद डिजिटल स्क्रीन पर आएगी।

नई दिल्ली:धनुष और कृति सेनन स्टारर सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' अभी थिएटर में चल रही है। ज़बरदस्त प्री-सेल्स के बाद यह 28 नवंबर को सिल्वर स्क्रीन पर आई और पहले वीकेंड में ज़बरदस्त कमाई के बाद इसके OTT रिलीज़ को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है।

तेरे इश्क में OTT रिलीज़: कब और कहाँ स्ट्रीम करें?

OTT डेब्यू का इंतज़ार कर रहे सिनेप्रेमियों को ध्यान देना चाहिए कि आनंद एल राय की डायरेक्ट की हुई यह फ़िल्म थिएटर में चलने के बाद डिजिटल स्क्रीन पर आएगी। हालाँकि OTT रिलीज़ की तारीख ज़्यादातर इसके बॉक्स ऑफ़िस परफ़ॉर्मेंस पर निर्भर करती है और यह फ़्लेक्सिबल है, लेकिन पारंपरिक रूप से OTT रिलीज़ के लिए स्टैंडर्ड टाइमफ़्रेम चार हफ़्ते से आठ हफ़्ते का होता है।

इस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए, उम्मीद है कि फ़िल्म 26 दिसंबर 2025 और 23 जनवरी 2026 के बीच स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने X पर एक पोस्ट में कहा, “#TereIshkMein मंगलवार को ज़बरदस्त रही, एक बार फिर डबल डिजिट में पहुंच गई... डिस्काउंटेड टिकट प्राइसिंग ने निश्चित रूप से इसके बिज़नेस को ज़रूरी बूस्ट दिया है।”

उन्होंने आगे कहा, “5 दिनों में लगभग ₹70 cr [#हिंदी वर्शन] के साथ, फिल्म अब आराम से सेंचुरी मार्क तक पहुंचने की राह पर है।” राय की 2013 की फ़िल्म 'रांझणा' का स्पिरिचुअल सीक्वल बताई जा रही इस फ़िल्म की शूटिंग फ़िल्मीबीट के अनुसार दिल्ली, वाराणसी और मुंबई में हुई थी।

तेरे इश्क में बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन दिन 5

जैसा कि यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर अपना ड्रीम रन जारी रखे हुए है, आइए बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन पर एक नज़र डालते हैं। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, दिन 5 के अच्छे ट्रेंड्स बताते हैं कि फ़िल्म ने मंगलवार को भारत में ₹10.25 करोड़ की नेट कमाई की। इससे घरेलू बॉक्स ऑफ़िस की कुल कमाई ₹71 करोड़ हो गई।

तेरे इश्क में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर, इसने ओवरसीज मार्केट से ₹8 करोड़ कमाकर ₹92.5 करोड़ की ग्रॉस कमाई की। IMDb ने 10 में से 8.1 रेटिंग दी और डिस्क्रिप्शन में लिखा है, “शंकर और मुक्ति की गहरी लव स्टोरी बनारस के बैकग्राउंड में सामने आती है, जो एक ज़बरदस्त रोमांस के ज़रिए सरेंडर और बदलाव को दिखाती है जो उन्हें ठीक करता है, दुख देता है और बदल देता है।”

तेरे इश्क में बजट और कास्ट

कलर येलो प्रोडक्शंस और टी-सीरीज़ फिल्म्स के बैनर तले आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा को-प्रोड्यूस की गई इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा का रनटाइम 2 घंटे 27 मिनट है। यह तमिल, तेलुगु और हिंदी तीन भाषाओं में उपलब्ध है, और कहा जाता है कि इसे ₹85 करोड़ के बजट में बनाया गया था। लीड एक्टर्स के साथ, इस फिल्म में प्रकाश राज, माहिर मोहिउद्दीन, सुशील दहिया और रेडिन किंग्सले भी अहम रोल में हैं।

