Highlights Anupam Kher: फिर सिनेमाघरों में आएगी Tanvi The Great, अनुपम खेर ने 'तन्वी' को फिर से रिलीज करने पर कहा

Tanvi The Great Will Return to Theaters: अभिनेता-फिल्म निर्माता अनुपम खेर का कहना है कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे मौके में गहरा विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि वह अपनी फिल्म ‘‘तन्वी द ग्रेट’’ को एक बार फिर दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। फिल्म अब दोबारा सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज की जाएगी। नवोदित अभिनेत्री शुभांगी दत्त की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म से अनुपम खेर ने निर्देशक के रूप में वापसी की है। इससे पहले उन्होंने 2002 में आयी फिल्म ‘‘ओम जय जगदीश’’ का निर्देशन किया था। फिल्म एक युवा ऑटिस्टिक महिला की भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है, जो अपने दिवंगत पिता के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और यह सपना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तिरंगा फहराना है। खेर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि जीवन में दूसरे मौके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले मौके से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन जीवन हमेशा आशावादी होना चाहिए।’’ यह फिल्म पहली बार जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब इसे 17 से 20 शहरों में फिर से रिलीज किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘एक समय में एक ही शो। और फिर देखेंगे कि यह कैसा प्रदर्शन करती है।

जोखिम केवल एक सप्ताह का है, लेकिन इनाम 10 सप्ताह तक मिल सकता है।’’ यह पूछे जाने पर कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन का सामना कैसे किया, तो खेर ने कहा, ‘‘मैं परेशान था, दुखी था और रोया भी था। यदि आप किसी भी चीज के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आपको मनमुताबिक परिणाम नहीं मिलता है, तो आपको दुख होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हार न मानें।’’ फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला मोहित सूरी की ‘‘सैय्यारा’’ से हुआ, जो जबरदस्त हिट रही और 560 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। खेर ने कहा कि वह फिल्म को सिनेमाघरों में वापस ला रहे हैं क्योंकि इसे दुनिया भर के कई लोगों ने सराहा है, जिसमें उनके दोस्त और ‘‘सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक’’ के सह-कलाकार रॉबर्ट डी नीरो भी शामिल हैं, जो फिल्म के न्यूयॉर्क प्रीमियर में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं उम्मीद नहीं खोता। मैंने 40 साल केवल सफलता पर ही नहीं बिताए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपनी असफलताओं की सफलता की कहानी हूं।’’ अभिनेता ने कहा, ‘‘हमने एक खूबसूरत फिल्म बनायी है और इस पर सभी की अच्छी प्रतिक्रिया मिली, इसलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत सीमित तरीके से फिर से प्रयास करना चाहिए।’’ अभिनेत्री शुभांगी ने कहा कि वह ‘‘तन्वी’’ फिल्म में दर्शकों के सामने अपना अभिनय दिखाने का एक और मौका पाकर खुश हैं।

Web Title: Tanvi The Great Will Return to Theaters Anupam Kher Says Second chances are very important