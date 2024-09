स्वरा भास्कर का व्हाट्सएप हैक, एक्ट्रेस ने की मैसेज न करने की अपील

Swara Bhasker: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। एक्ट्रेस ने गुरुवार, 19 सितंबर को अपने फैन्स के बीच यह जानकारी साझा की है। उन्होंने अपनी संपर्क सूची में शामिल लोगों से आग्रह किया कि वे उनके नंबर से प्राप्त संदेशों का जवाब न दें और उनसे कहा कि अगर कोई उनसे कोई पैसा या OTP मांगे तो वे उसे भेज दें। स्वरा भास्कर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, " मेरा व्हाट्स ऐप संभवतः हैक हो गया है, अगर कोई भी व्यक्ति जो मेरे संपर्कों में है/या नहीं है, उसे मुझसे कोई कोड या ओटीपी या पैसा या कुछ भी साझा करने के लिए संदेश प्राप्त होता है तो कृपया उत्तर न दें। उस नंबर को ब्लॉक कर दो। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह किस बारे में है।"

स्वरा की इस जानकारी के बाद उनके फैन्स ने मामले में पुलिस की मदद लेने की सलाह दी है। स्वरा द्वारा अपने प्रशंसकों को अपनी परेशानी के बारे में सूचित करने के कुछ ही मिनटों बाद, स्तंभकार और लेखिका राणा अय्यूब ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया कि उनका WhatsApp भी हैक हो गया है।

My what’s app has possibly been hacked. If anyone who is in my contacts / or not receives a message from me asking to share any code or OTP or money or anything please DO NOT REPLY. Block that number. Trying to figure out what this is about.