VIRAL: सनी देओल ने समोसे और पकौड़े खाते हुए वीडियो शेयर किया

By संदीप दाहिमा | Updated: October 13, 2025 23:23 IST2025-10-13T23:22:02+5:302025-10-13T23:23:05+5:30

Sunny Deol Video: सनी देओल फिल्म बॉर्डर की शूटिंग के बाद सुकून के पल बिता रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सनी देओल ने चाय के साथ समोसे-पकोड़े खाते हुए वीडियो शेयर किया है।

Sunny Deol Shared a Video of himself eating samosas and pakoras | VIRAL: सनी देओल ने समोसे और पकौड़े खाते हुए वीडियो शेयर किया

VIRAL: सनी देओल ने समोसे और पकौड़े खाते हुए वीडियो शेयर किया

HighlightsVIRAL: सनी देओल ने समोसे और पकौड़े खाते हुए वीडियो शेयर किया

Sunny Deol Video: सनी देओल फिल्म बॉर्डर की शूटिंग के बाद सुकून के पल बिता रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सनी देओल ने चाय के साथ समोसे-पकोड़े खाते हुए वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सनी देओल कहते हैं ज्ञानी जी चाय पी रहे हैं। इसके बाद एक शख्स कहता है, चटनी के बगैर मजा नहीं आता, फिर सनी बोलते हैं, मैं चटनी नहीं खाता, इससे समोसे का स्वाद चला जाता है। वहीं एक्टर सनी देओल ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, अच्छा खाओ स्वस्थ रहो हा हा हा हा..


Web Title: Sunny Deol Shared a Video of himself eating samosas and pakoras

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :sunny deolViral Videobollywood newsसनी देओलवायरल वीडियोहिन्दी सिनेमा समाचार