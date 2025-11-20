सोनम कपूर ने दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की, बेबी बंप दिखाते हुए कैप्शन लिखा- 'मदर'

नई दिल्ली:सोनम कपूर ने गुरुवार को अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की, और इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ यह खुशखबरी शेयर की। बॉलीवुड स्टार और ग्लोबल फैशन आइकन ने अपना बेबी बंप दिखाते हुए कैप्शन लिखा, “मदर😘”

इस अनाउंसमेंट के लिए, सोनम ने प्रिंसेस डायना की तरह एक शानदार हॉट-पिंक प्योर वूल सूट चुना, जिसमें बड़े पैडेड शोल्डर और सॉफ्ट कर्व्ड शोल्डर लाइन थी। यह ड्रेस कई आइकॉनिक लुक्स से काफी मिलती-जुलती है जो कभी स्वर्गीय प्रिंसेस ने पहने थे।

पोस्ट शेयर होने के तुरंत बाद, सोनम के पति आनंद आहूजा ने भी एक प्यारा सा कमेंट किया और लिखा, “डबल ट्रबल 😍😍”। उन्होंने एक और कमेंट में लिखा, “बेबी मा.. और चिकचक्क मामा!”

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने कई सालों की डेटिंग के बाद मई 2018 में शादी की और अगस्त 2022 में उनके बेटे वायु का स्वागत हुआ। तब से, एक्ट्रेस ने अक्सर अपनी मदरहुड जर्नी की झलकियां शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ग्लैमरस ऑन-स्क्रीन पर्सनैलिटी के साथ एक समर्पित मां के रोल को बैलेंस किया है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो, सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में 'रांझणा' और 'नीरजा' जैसी हिट फिल्मों से बॉलीवुड में अच्छा काम किया। सोनम को आखिरी बार 2023 की क्राइम-थ्रिलर ‘ब्लाइंड’ में देखा गया था, जो 2011 में इसी नाम की कोरियन फिल्म का रीमेक है।

शोम मखीजा द्वारा डायरेक्टेड और सुजॉय घोष द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म से सोनम ने द ज़ोया फैक्टर के बाद छह साल के करियर ब्रेक के बाद स्क्रीन पर वापसी की। इसके बाद, सोनम कपूर ‘बैटल फॉर बिटोरा’ में एक्टिंग करेंगी, जो अनुजा चौहान के नॉवेल का अडैप्टेशन है।

