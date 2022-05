जैकलीन फर्नांडीज द्वारा प्रचार किए गए ब्रांड आइटम को नहीं खरीदेंगी सोना महापात्रा, इसे लेकर किया ट्वीट

Highlights बॉलीवुड सिंगर ने ट्वीट के साथ जैकलीन की तस्वीर को किया शेयर सोना महापात्रा ने इसे बताया अपना व्यक्तिगत निर्णय

मुंबई: बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा सोशल मीडिया पर अक्सर बेबाक अंदाज में अपनी राय को रखने के लिए मशहूर हैं। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर लिखा है कि वे फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के द्वारा प्रचार किए गए ब्रांड आइटम से परहेज करेंगी।

सोना महापात्रा ने ट्विटर पर लिखा, "जाहिर तौर पर मुफ्त, महंगे, बिना कमाई वाले लक्जरी उपहार भी..मेरा व्यक्तिगत निर्णय इस तरह के ब्रांड एंबेसडर के किसी भी ब्रांड से बचना है। पदार्थ का व्यक्ति, एक योग्य कौशल सेट है, प्रशंसा करने के लिए कुछ है? नहीं? यदि नहीं, तो कृपया मुझे अपने खाली स्व के साथ कुछ भी न बेचें।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में सिंगर ने लिखा, आने वाली पीढ़ी के लिए विषाक्त रोल मॉडल के साथ एक समाज बनाने के अलावा, हम लैंगिक समानता आंदोलन के लिए किसी भी वास्तविक प्रतिबद्धता को भी मारते हैं। कठिन कार्य को और भी कठिन बना दिया जाता है। ये 5/10 'महिलाएं' 'शॉर्टकट' को 'सफलता' लेती हैं।

& also apparently free, expensive, un-earned luxury gifts..my personal decision is to avoid any brand with a Brand ambassador of this kind. Person of substance, have a worthy skill set, something to admire? No? If not, please don’t sell me anything with your vacuous self. #Indiapic.twitter.com/fKTCupfIeX