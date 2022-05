मशहूर गायिका कनिका कपूर ने NRI व्यवसायी गौतम हाथीरमानी से लंदन में की शादी, सामने आईं तस्वीरें

By अनिल शर्मा | Published: May 21, 2022 10:27 AM

गौरतलब है कि कनिका की यह दूसरी शादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनिका और गौतम करीब एक साल से डेटिंग कर रहे थे और उन्होंने लंदन में शादी करने का फैसला किया।

