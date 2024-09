SIIMA Winners List 2024: मृणाल ठाकुर को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, नानी की फिल्मों का चला जादू; पढ़ें पूरी विनर लिस्ट

SIIMA Winners List 2024: साउथ सिनेमा का पॉपुलर अवॉर्ड शो दुबई में आयोजित किया गया है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स उर्फ ​​SIIMA का पहला दिन शनिवार शाम को हुआ, जिसमें नानी, रक्षित शेट्टी, मृणाल ठाकुर और कीर्ति सुरेश ने रात के सबसे बड़े पुरस्कार जीते। एक्टर नानी की फिल्मों का जलवा अवॉर्ड शो में नजर आया। वहीं, बॉलीवुड और साउथ में काम कर चुकी मृणाल ठाकुर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता।

दुबई में हुए इस समारोह में नानी ने दशहरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (तेलुगु) का पुरस्कार जीता, जबकि रक्षित ने सप्त सागरदाचे एलो - साइड ए के लिए कन्नड़ में यही पुरस्कार जीता। नानी की फिल्मों दशहरा और हाय नन्ना ने भी कई अन्य पुरस्कार जीते।

