VIDEO: सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 3 साल बाद उनका नया सॉन्ग 'बरोटा' हुआ रिलीज़, YouTube के म्यूज़िक ट्रेंडिंग चार्ट पर #1 पर पहुँचा

नई दिल्ली:पंजाबी रैपर-सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा के जवाहरके गांव में उनकी कार की विंडस्क्रीन से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी उम्र 28 साल थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सबके सामने इस हत्या की ज़िम्मेदारी ली थी। उनकी दुखद मौत के तीन साल बाद, उनका नया ट्रैक बरोटा शुक्रवार, 28 नवंबर को रिलीज़ हुआ, साथ ही पंजाबी एक्ट्रेस स्वीताज बराड़ का एक ज़बरदस्त म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ हुआ।

रिलीज़ होने के सिर्फ़ एक दिन के अंदर, यह गाना YouTube के म्यूज़िक ट्रेंडिंग चार्ट पर #1 पर पहुँच गया। ट्रैक में मूसेवाला की आवाज़ ने एक बार फिर फैंस को इमोशनल कर दिया है। गुज़र चुके सिंगर ने बरोटा के बोल भी लिखे और म्यूज़िक भी बनाया।

ट्रैक रिलीज़ होने के तुरंत बाद, फ़ैन्स उनके वोकल्स, लिरिक्स और कंपोज़िशन से बहुत इम्प्रेस हुए। एक यूज़र ने कमेंट किया, "एक चैंपियन वह होता है जिसे याद किया जाता है, एक लेजेंड वह होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जाता।" दूसरे ने लिखा, "क्या ही गाना है और वीडियो ज़बरदस्त है।" जबकि एक तीसरे यूज़र ने लिखा, "इंडस्ट्री का किंग।"

सिद्धू मूसेवाला के साइन्ड टू गॉड वर्ल्ड टूर की घोषणा

जुलाई 2025 में, उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने 2026 के लिए साइन्ड टू गॉड वर्ल्ड टूर की घोषणा की। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि टूर कैसे होगा या कौन परफॉर्म करेगा, तारीखों और जगहों के बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।

गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे की असली वजह बताई

कुछ महीने पहले, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जिसने सबके सामने इस मर्डर की ज़िम्मेदारी ली थी, ने सिद्धू के मर्डर के पीछे की असली वजह बताई। BBC वर्ल्ड सर्विस ने YouTube पर 'द किलिंग कॉल' नाम की दो-पार्ट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, जिसमें उसके मर्डर पर रोशनी डाली गई।

डॉक्यूमेंट्री में

बराड़ ने सिद्धू पर दुश्मनों का साथ देने और उनके गैंग के खिलाफ़ पॉलिटिकल असर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बराड़ ने कहा, "जब तहज़ीब की कोई परवाह नहीं करता, तो गोली की आवाज़ ही सुनाई देती है," उन्होंने दावा किया कि यह मर्डर उनके करीबी दोस्त, यूथ अकाली दल के लीडर विक्की मिद्दुखेड़ा की मौत का बदला था।

डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया कि सिद्धू के आखिरी दिनों में, वह धमकियों से परेशान था और फंसा हुआ महसूस कर रहा था, न आगे बढ़ पा रहा था और न पीछे जा पा रहा था। उसने गैंगस्टरों के फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया था। हालांकि, तब तक अफवाहें फैल चुकी थीं कि सिद्धू बंबीहा गैंग का सपोर्ट करता था और गैंगस्टर उसके घर पर रहते थे। नतीजतन, आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई।

