इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, डोला के बेटे ताहिर डोला, जिसे अगस्त में यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था, ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियाँ साझा कीं।

दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट की जांच में श्रद्धा कपूर, ओरी और नोरा फतेही का नाम, पूछताछ के लिए किए जाएंगे तलब

मुंबई: गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक अंडरवर्ल्ड ड्रग सिंडिकेट की मुंबई पुलिस की जाँच में श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों के नाम सामने आए हैं। यह सिंडिकेट कथित तौर पर वांछित ड्रग माफिया सलीम डोला द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दाऊद इब्राहिम का सहयोगी है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, डोला के बेटे ताहिर डोला, जिसे अगस्त में यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था, ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियाँ साझा कीं और खुलासा किया कि कई बॉलीवुड सितारे, मॉडल, रैपर, फिल्म निर्माता और यहाँ तक कि दाऊद के रिश्तेदार भी भारत और विदेशों में उसके द्वारा आयोजित ड्रग पार्टियों में शामिल होते थे।

रिपोर्ट में कहा गया है, "उक्त आरोपी पहले भी अलीशा पारकर, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर, जिशान सिद्दीकी, ओरी उर्फ ​​ओरहान, अब्बास मस्तान, लोका और कई अन्य लोगों के साथ देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन कर चुका है और खुद भी उनमें शामिल होकर इन लोगों और अन्य लोगों को ड्रग्स की आपूर्ति करता रहा है।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ताहिर न केवल इन पार्टियों का आयोजन करता था, बल्कि भारत और विदेशों में भी इन आयोजनों में ड्रग्स की आपूर्ति करता था। पुलिस के हवाले से मिली रिपोर्टों के अनुसार, डोला दुबई से इस सिंडिकेट का संचालन करता था और सात-आठ राज्यों में मेफेड्रोन, जिसे एम-कैट, म्याऊँ म्याऊँ और आइस के नाम से भी जाना जाता है, की आपूर्ति करता था और बड़ी मात्रा में विदेशों में तस्करी करता था।

मुंबई क्राइम ब्रांच अब इन अभिनेताओं, रैपर्स और फिल्म निर्माताओं को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। फ़िलहाल, न तो श्रद्धा और न ही नोरा ने इस विवाद में अपना नाम आने पर कोई प्रतिक्रिया दी है।

दिलचस्प बात यह है कि अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित 2017 की फिल्म में श्रद्धा ने दाऊद की छोटी बहन हसीना पारकर का किरदार निभाया था, जबकि उनके भाई सिद्धार्थ कपूर ने दाऊद का किरदार निभाया था। इस बीच, अलीशा पारकर, जिनका नाम दस्तावेजों में दर्ज है, हसीना पारकर के बेटे हैं।

