शिल्पा शेट्टी ने ₹60 करोड़ के 'धोखाधड़ी मामले' पर तोड़ी चुप्पी, कहा- महिला की गरिमा को 'कुचला गया'

By रुस्तम राणा | Updated: December 19, 2025 14:57 IST2025-12-19T14:57:33+5:302025-12-19T14:57:33+5:30

यह मामला बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक बिजनेसमैन से ₹60.4 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज पुलिस शिकायत से जुड़ा है। आरोप था कि शेट्टी-कुंद्रा की कंपनी, बेस्ट डील टीवी ने एक लोन लिया था, जिसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया गया था।

Shilpa Shetty breaks silence on ₹60 crore ‘fraud case’, says woman's dignity ‘trampled upon’ | शिल्पा शेट्टी ने ₹60 करोड़ के 'धोखाधड़ी मामले' पर तोड़ी चुप्पी, कहा- महिला की गरिमा को 'कुचला गया'

शिल्पा शेट्टी ने ₹60 करोड़ के 'धोखाधड़ी मामले' पर तोड़ी चुप्पी, कहा- महिला की गरिमा को 'कुचला गया'

नई दिल्ली: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें एक कथित ₹60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में गलत तरीके से नामजद किया गया है और वह इस मामले से उन्हें जोड़ने की "बेबुनियाद कोशिश" से "बहुत दुखी" हैं, जबकि जांच अभी जारी है। उनकी टीम द्वारा जारी एक बयान में, न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने शेट्टी के हवाले से कहा कि वह इस मामले से उन्हें जोड़ने की "बेबुनियाद कोशिश" से "बहुत दुखी" हैं।

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ क्या मामला है?

यह मामला बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक बिजनेसमैन से ₹60.4 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज पुलिस शिकायत से जुड़ा है। आरोप था कि शेट्टी-कुंद्रा की कंपनी, बेस्ट डील टीवी ने एक लोन लिया था, जिसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया गया था।

बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने कपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एक्ट्रेस और उनके पति ने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बिजनेस बढ़ाने के बहाने पैसे मांगे, लेकिन उन पैसों का गलत इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए किया।

कोठारी ने दावा किया कि ये ट्रांजैक्शन 2015 और 2023 के बीच हुए थे और पैसे रिकवर करने की कोशिशें नाकाम रहीं।

'मैं बहुत दुखी हूँ'

शिल्पा शेट्टी ने साफ़ किया कि कंपनी के साथ उनका जुड़ाव पूरी तरह से नॉन-एग्जीक्यूटिव पद पर था, और कंपनी के रोज़ाना के कामकाज, फाइनेंस या फैसले लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेट्टी ने कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी में उनकी भूमिका सीमित और नॉन-ऑपरेशनल थी।

एएनआई के अनुसार, बयान में कहा गया है, "इस मामले से मेरा नाम जोड़ने की बेबुनियाद कोशिश से मुझे बहुत दुख हुआ है। कंपनी के साथ मेरा जुड़ाव पूरी तरह से नॉन-एग्जीक्यूटिव पद पर था, जिसमें ऑपरेशंस, फाइनेंस, फैसले लेने या किसी भी तरह की साइनिंग अथॉरिटी में मेरी कोई भूमिका नहीं थी।"

उनके बयान में यह साफ़ किया गया, "...कई दूसरे पब्लिक फिगर्स की तरह, मैंने भी होम शॉपिंग चैनल के लिए प्रोफेशनल तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स को एंडोर्स किया था, जिसके लिए मुझे मिलने वाला पेमेंट अभी तक बकाया है।"

परिवार ने 'लगभग ₹20 करोड़ का लोन दिया'

शिल्पा शेट्टी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार ने कंपनी को एक बड़ी रकम लोन के तौर पर दी थी, और बताया कि लगभग ₹20 करोड़ का लोन दिया गया था और वह रकम अभी भी "चुकाई नहीं गई है।" उन्होंने कहा, "मैं यह रिकॉर्ड पर कहना चाहती हूं कि हमारे परिवार ने कंपनी को लगभग ₹20 करोड़ का लोन दिया है, और वह रकम अभी भी चुकाई नहीं गई है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझ पर आपराधिक ज़िम्मेदारी डालने की शरारती कोशिश, खासकर लगभग नौ साल की बिना वजह की देरी के बाद, कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है और कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ है।"

'महिला की गरिमा को कुचला गया'

शिल्पा शेट्टी ने कहा, "इन तथ्यों के बावजूद, मेरा नाम बेवजह कार्यवाही में घसीटा जा रहा है, जो परेशान करने वाला और गलत है।" बयान में आगे कहा गया है, "इस तरह के बेबुनियाद आरोप न सिर्फ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि सार्वजनिक तौर पर एक महिला की गरिमा, ईमानदारी और प्रतिष्ठा को भी गलत तरीके से कुचलते हैं।"

बयान में आगे कहा गया है, "माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और मैं अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय करूंगा।"

मीडिया से ज़िम्मेदारी से रिपोर्ट करने और पब्लिश करने से पहले तथ्यों को वेरिफाई करने का आग्रह करते हुए शेट्टी ने कहा, "मैं मीडिया से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इन तथ्यों पर ध्यान दें और तथ्यों की सच्चाई को वेरिफाई करके ज़िम्मेदारी से रिपोर्ट करें।"

राज कुंद्रा ने आरोपों से इनकार किया

शिल्पा शेट्टी के पति, राज कुंद्रा ने भी आरोपों से इनकार किया। इससे पहले, अपने X हैंडल पर एक पोस्ट में, कुंद्रा ने इन दावों को "बेबुनियाद और मकसद से प्रेरित" बताया, और कहा कि इन मामलों को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है।

“हम फैलाए जा रहे बेबुनियाद और मकसद से प्रेरित आरोपों को साफ तौर पर नकारते हैं। जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है।”

ट्वीट में आगे लिखा था, "माननीय हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और उस पर सुनवाई होनी बाकी है। हमने जांच में पूरा सहयोग किया है और हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा और हमें कानून लागू करने वाली एजेंसियों और भारतीय न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। हम मीडिया से सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए संयम बरतें।"

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि अगस्त में शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और एक और व्यक्ति के खिलाफ एक बिजनेसमैन से ₹60 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर, बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि ये घटनाएं 2015 से 2023 के बीच हुईं। कोठारी ने आरोप लगाया कि कपल ने अपना बिजनेस बढ़ाने के बहाने पैसे लिए, लेकिन इसके बजाय उन्हें अपने पर्सनल खर्चों के लिए इस्तेमाल किया।
 

Web Title: Shilpa Shetty breaks silence on ₹60 crore ‘fraud case’, says woman's dignity ‘trampled upon’

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Shilpa ShettyRaj Kundrabollywood newsशिल्पा शेट्टीराज कुंद्राहिन्दी सिनेमा समाचार