Shaitaan Box Office Collection Day 6: 'शैतान' के वश में हुए दर्शक, अजय देवगन की फिल्म ने लगाया शतक; छठे दिन 100 करोड़ के क्लब में शामिल

Shaitaan Box Office Collection Day 6:अजय देवगन और आर माधवन की हॉरर थ्रिलर 'शैतान' ने एक हफ्ते से पहले ही खुद को 100 करोड़ के क्लब में शामिल कर लिया है। फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के साथ 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सैकनिल्क.कॉम के मुताबिक, शैतान ने बुधवार को को 6.25 करोड़ रुपये कमाए, जो मंगलवार की 6.5 करोड़ रुपये की कमाई के बराबर है। इसके साथ ही फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 74 करोड़ रुपये हो गया है। शैतान की बुधवार को कुल मिलाकर 13.08 प्रतिशत हिंदी ऑक्यूपेंसी थी। चेन्नई में सबसे अधिक अधिभोग दर्ज किया गया, उसके बाद जयपुर और पुणे जैसे शहर रहे।

विकास बहल द्वारा निर्देशित शैतान 8 मार्च को पूरे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ये हॉरर फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की लेकर दर्शक अपना-अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं।

पोर्टल के मुताबिक, शैतान ने रिलीज के पहले दिन शुक्रवार को भारत में 14.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की और शनिवार को 18.75 करोड़ रुपये की कमाई की। रविवार को फिल्म की कमाई करीब 20 करोड़ रुपये रही। अपने पहले सोमवार को शैतान ने 7.25 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की। मंगलवार और बुधवार को, हॉरर-थ्रिलर ने क्रमशः 6.5 करोड़ और लगभग 6.25 करोड़ रुपये की कमाई की।

Shaitaan Continues its Box Office Dominance, Eyes the Rs 100 Crore Club



Read More https://t.co/p4OzBEWd8L#ShaitaanMovie#ajaydevgan#RMadhavan@ajaydevgn@ActorMadhavan@jiostudios@AjayDevgnMania@AjaydevgnD@Pooran_marwadi@Fearless_Nitin@BeingADian