शाहरुख खान को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, रायपुर से आया कॉल, मुंबई में मामला दर्ज

मुंबई: सलमान खान के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार और उनके करीबी दोस्त शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है और फोन करने वाले ने फिरौती मांगी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुंबई में फोन करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार (7 नवंबर) को खबर आई कि फोन करने वाले की पहचान फैजान के रूप में हुई है और वह छत्तीसगढ़ के रायपुर में पाया गया है।

संदिग्ध के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कथित तौर पर, मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 308 (4), 351 (3) (4) के तहत दर्ज किया गया है। संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम पहले ही रायपुर पहुंच चुकी है। मिड डे के अनुसार, यह कॉल 5 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पर की गई थी।

Mumbai | Case registered against an unidentified person at Bandra Police Station in Mumbai for allegedly giving a threat to actor Shah Rukh Khan. Offence u/s 308(4), 351(3)(4) BNS registered. Details awaited.



