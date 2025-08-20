‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के ‘प्रीव्यू लॉन्च’, बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बने नेटफ्लिक्स शो पर शाहरुख बोले- मेरा एक ही हाथ काफी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 21:36 IST2025-08-20T21:35:27+5:302025-08-20T21:36:39+5:30
प्रशंसकों को आश्वासन दिया कि वह सर्जरी के बाद जल्द ही ठीक हो जाएंगे और पुरस्कार लेने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी।
मुंबईः फिल्म "किंग" की शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लगने के बावजूद अभिनेता शाहरुख खान बुधवार को एक कार्यक्रम में न सिर्फ इस पर मजाक करते नजर आए बल्कि अपने बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बने नेटफ्लिक्स शो को लेकर भी अपने चिरपरचित अंदाज मे जवाब देते नजर आए। अभिनेता को 2023 में आयी उनकी फिल्म ‘जवान' में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने प्रशंसकों को आश्वासन दिया कि वह सर्जरी के बाद जल्द ही ठीक हो जाएंगे और पुरस्कार लेने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी।
उन्होंने (बेटे के शो) ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के ‘प्रीव्यू लॉन्च’ पर कहा, ‘‘मेरे कंधे में चोट लग गई थी। मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई, असल में छोटी नहीं, बल्कि काफी बड़ी थी। अब इसे ठीक होने में एक-दो महीने लगेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार उठाने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है।’’
उन्होंने अपनी बांहें फैलाने वाले विशिष्ट पोज का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘दरअसल, मैं ज्यादातर काम एक हाथ से कर लेता हूं - खाना खाना, दांत साफ करना और सिर के पिछले हिस्से को खुजलाना। लेकिन मुझे एक चीज में दिक्कत होती है - आपका सारा प्यार बटोरने में।’’ आर्यन के शो के कलाकारों से परिचय कराने वाले इस कार्यक्रम में नजर आए शाहरुख ने चोट की वजह से दाहिने हाथ में ‘आर्म बैंड’ पहन रखा था।
अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर, 59 वर्षीय अभिनेता शाहरुख अपने बेटे के निर्देशन में बन रहे प्रोजेक्ट के बारे में मजाक करने से भी नहीं हिचके। उन्होंने कहा, ‘‘जब आर्यन ने मुझे बताया कि वह बॉलीवुड पर एक शो करने जा रहे हैं जो कुछ अलग हटकर होगा, तो मैंने सोचा -- क्या वह मन्नत के सीसीटीवी फुटेज यूट्यूब पर अपलोड करने वाला है?’’ इसके बाद शाहरुख ने नये कलाकार की कुछ नया और अनोखा बनाने के लिए प्रशंसा की। यह सीरीज 18 सितंबर से स्ट्रीमिंग मंच पर नजर आएगी।