चला गया कैलेंडर! सतीश कौशिक का निधन, अनुपम खेर बोले- तुम्हारे बिना जिंदगी अब कभी पहले की तरह नहीं रहेगी

Highlights सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन, अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी। सतीश कौशिश ने थिएटर से की अभिनय करियर की शुरुआत की थी, फिर फिल्मों से जुड़े। 1990 में राम लखन और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।

मुंबई: मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। अनुपम खेर ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सतीश कौशिक 66 साल के थे। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, 'जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! सतीश तुम्हारे बिना जिंदगी अब कभी पहले की तरह नहीं रहेगी! ओम् शांति!'

