Satish Shah dies: 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन

October 25, 2025

74 साल के एक्टर, जो 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'जाने भी दो यारों' और 'मैं हूं ना' में अपने रोल्स के लिए मशहूर थे, किडनी से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था।

मुंबई: दिग्गज एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया। 74 साल के एक्टर, जो 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'जाने भी दो यारों' और 'मैं हूं ना' में अपने रोल्स के लिए मशहूर थे, किडनी से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। उनके मैनेजर ने मीडिया को इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि बॉडी अभी हॉस्पिटल में ही है और अंतिम संस्कार रविवार को होगा।

चार दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में, सतीश शाह फिल्मों और टेलीविज़न दोनों में अपने यादगार किरदारों से घर-घर में मशहूर हो गए। 1983 की सटायर फिल्म 'जाने भी दो यारों' में अपनी परफॉर्मेंस से उन्हें कल्ट स्टेटस मिला, जहाँ उन्होंने बेजोड़ अंदाज़ में कई किरदार निभाए। उनकी फिल्मोग्राफी में 'हम साथ-साथ हैं', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'कभी हां कभी ना', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'ओम शांति ओम' जैसी पॉपुलर हिट फिल्में भी शामिल हैं, जो अलग-अलग जॉनर में उनकी वर्सेटिलिटी को दिखाती हैं।

टेलीविजन पर, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में इंद्रावदन साराभाई के रूप में शाह का किरदार भारतीय टीवी इतिहास के सबसे आइकॉनिक कॉमिक किरदारों में से एक है। उन्होंने 1984 के मशहूर सिटकॉम 'ये जो है जिंदगी' में भी काम किया था, जो अपने समय का एक यादगार शो बन गया था।

