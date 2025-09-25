VIDEO: महाकाल के दरबार पहुंचे एक्टर संजय दत्त, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 25, 2025 14:41 IST2025-09-25T14:41:54+5:302025-09-25T14:41:54+5:30
Sanjay Dutt Visit Mahakaleshwar Temple: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, यहाँ उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की।
Sanjay Dutt Visit Mahakaleshwar Temple: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, यहाँ उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद संजय दत्त ने कहा की उनका सौभाग्य है की बाबा ने उन्हें बुलाया और मैं इस अनुभूति को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। संजय दत्त इस दौरान धोती-कुर्ता पहने नजर आए उन्होंने नंदी हाल में 1 घंटे के करीब बैठकर भगवान शिव की आराधना की। आपको बता दें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे बाबा महाकाल के दरबार में अर्जी लगाने आते रहते हैं।
#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh | Actor Sanjay Dutt offered prayers at Mahalakeshwar Temple. pic.twitter.com/webhTB8okm— ANI (@ANI) September 25, 2025