संजय दत्त ने शुरू की सुपरस्टार विजय की तमिल फिल्म 'लियो' की शूटिंग, सामने आईं तस्वीरें

श्रीनगर: अभिनेता संजय दत्त ने तमिल फिल्म के सुपरस्टार विजय की आगामी फीचर फिल्म "लियो" (Leo) की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म निर्माताओं ने इसकी घोषणा की है। फिल्म के सह-निर्माता जगदीश पलानीसामी ने ट्वीट किया, "हमारे पसंदीदा संजय दत्त सर कश्मीर में फिल्म लियो की शूटिंग में शामिल हुए। आने वाले दिन रोमांचक होने वाले हैं।"

फिल्म "लियो" से संजय दत्त तमिल फिल्मों में पदार्पण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2022 की ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ के साथ दक्षिण सिनेमा में कदम रखा था। इस फिल्म में विजय के अलावा तृषा, अर्जुन सरजा, मंसूर अली खान, प्रिया आनंद, मैस्किन और गौतम वासुदेव मेनन भी नजर आएंगे।

