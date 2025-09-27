'सत्यमेव जयते': आर्यन खान की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2025 18:53 IST2025-09-27T18:53:39+5:302025-09-27T18:53:39+5:30
इस मामले पर बात करते हुए, वानखेड़े ने पीटीआई से कहा, "मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस एक बात कहूँगा - सत्यमेव जयते।"
मुंबई: पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अधिकारी और वर्तमान आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स सीरीज़ "द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है।
इस मामले पर बात करते हुए, वानखेड़े ने पीटीआई से कहा, "मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस एक बात कहूँगा - सत्यमेव जयते।" समीर वानखेड़े जब मीडिया से बात कर रहे थे, तब पृष्ठभूमि में समाजवादी पार्टी के नेता और मानखुर्द शिवाजीनगर से विधायक अबू आसिम आज़मी भी दिखाई दे रहे थे।
उन्होंने यह भी कहा, "हमारे मुंबई क्षेत्र में, और विशेष रूप से उत्तरी मुंबई या पूर्वी मुंबई में, नशीली दवाओं के सेवन के मुद्दे पर, हमें जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की दवाएं मौजूद हैं। इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या हैं? माता-पिता से बात करने के लिए यहां एक शिविर आयोजित किया गया था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां आया और बच्चों, माताओं, धार्मिक नेताओं से बात की, और अपनी पूरी क्षमता से उन्हें कानूनी प्रावधानों को समझाने की कोशिश की।"
VIDEO | On the lawsuit against Aryan Khan's directorial series 'Bads of Bollywood', IRS officer Sameer Wankhede said: "I don’t want to comment on this. I will just say one thing — 'Satyamev Jayate' (Truth alone triumphs)."— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025
यह विवाद हाल ही में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' में एक ऐसे किरदार को दिखाए जाने के बाद शुरू हुआ, जिसके बारे में सोशल मीडिया यूज़र्स ने कहा कि वह समीर वानखेड़े से काफी मिलता-जुलता है। इससे पहले, 2021 में, आर्यन खान को एक कथित ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसने देश भर में मीडिया में तहलका मचा दिया था।