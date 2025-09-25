समीर वानखेड़े ने आर्यन और शाहरुख खान पर ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2025 15:11 IST2025-09-25T15:11:36+5:302025-09-25T15:11:36+5:30
समीर वानखेड़े ने आर्यन के शो को 'झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक' बताया। उन्होंने आगे दावा किया कि यह सीरीज़ "ड्रग-विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है।"
मुंबई: आर्यन खान का शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ, और इसके एक एपिसोड ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब नेटिज़न्स ने बताया कि एक किरदार पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े से काफी मिलता-जुलता है, जिन्होंने 2021 में आर्यन को एक कथित ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद, ताज़ा खबर यह है कि वानखेड़े ने आर्यन और उनके पिता, अभिनेता शाहरुख खान, दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
No fucking way Aryan Khan really turned his own drug case into parody content for BADS OF BOLLYWOOD. That’s not guts, that’s wild.#Badsofbollywood#AryanKhanpic.twitter.com/F1evRIet5Z— Michael Scott (@Sidyously) September 18, 2025
