समीर वानखेड़े ने आर्यन और शाहरुख खान पर ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया

मुंबई: आर्यन खान का शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ, और इसके एक एपिसोड ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब नेटिज़न्स ने बताया कि एक किरदार पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े से काफी मिलता-जुलता है, जिन्होंने 2021 में आर्यन को एक कथित ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद, ताज़ा खबर यह है कि वानखेड़े ने आर्यन और उनके पिता, अभिनेता शाहरुख खान, दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

समीर ने आर्यन के शो को 'झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक' बताया। उन्होंने आगे दावा किया कि यह सीरीज़ "ड्रग-विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है।" अपनी याचिका में, वानखेड़े ने दावा किया कि सीरीज़ को "जानबूझकर समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के इरादे से एक रंगे और पूर्वाग्रही तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया गया है।"

