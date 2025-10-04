Highlights WATCH: सलमान या शाहरुख?, बॉबी देओल ने इंटरव्यू में खोले कई राज सलमान या शाहरुख?, बॉबी देओल के कमबैक में किसने किया सपोर्ट

Bobby Deol Interview: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, इसमें बॉबी से abp न्यूज एंकर ने पूछा की सलमान खान जिन्होंने आपकी एंट्री कराई रेस 3 में वहां से लेकर अभी तक शाहरुख खान दोनों के बीच में बॉबी किसको अपना ज्यादा बड़ा सहारा समझते हैं। या किसे अपना ज्यादा बड़ा सपोर्ट समझते हैं इसका जबाव देते हुए बॉबी ने कहा ये जर्नी है दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, हम सब चाहते हैं एक दूसरे की मदद करें तो टाइमिंग ही ऐसी हुई मैं ये कह सकता हूं जब मेरे पास काम नहीं था। जब मुझे सलमान ने कहा था हम सेलेब्रिटी लीग खेलते थे तो एक दिन सलमान मुझे मिला और कहा तूने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है इतना हैंडसम है दाढ़ी निकाल, मैंने कहा नहीं मैं कुछ ट्राई कर रहा हूं।

तब सलमान ने कहा देख मुझे जब मेरा टाइम चल नहीं रहा था तो मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था, संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था, तो मैंने मुड़ के जवाब दे दिया मुझे तू अपनी पीठ पर चढ़ने दे। बॉबी ने बताया की सलमान को वो बात याद रही और कुछ साल बाद मुझे मौका दिया, इसके बाद ओटीटी पर मुझे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मौका दिया। आगे बातचीत करते हुए बॉबी देओल ने अपनी लाइफ और बॉलीवुड से जुड़ी कई सारी बातें की।

English summary :

Salman or Shahrukh? Who supported Bobby Deol's comeback?

Web Title: Salman or Shahrukh? Who supported Bobby Deol's comeback?