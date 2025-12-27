Salman Khan Turns 60: बॉलीवुड के 'भाईजान' के बर्थडे पर रोशन हुआ बांद्रा-वर्ली सी लिंक, कुछ इस अंदाज में एक्टर को दी गई बधाई

Salman Khan Turns 60: बॉलीवुड के सितारे सलमान खान के बर्थडे को और स्पेशल बनाने के लिए मुंबई में बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशन किया गया। सलमान के सम्मान और उनके शुभकामनाएं देते हुए बांद्रा-वर्ली सी लिंक को सलमान की तस्वीर के जगमग किया गया जिसने फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींचा।

शहर के सबसे जाने-माने लैंडमार्क में से एक जगमगाते सेलिब्रेशन में बदल गया, जो एक्टर के लिए सभी पीढ़ियों में लोगों के अपार प्यार और सम्मान को दिखाता है। इस नजारे ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। कई फैंस रास्ते में रुककर रोशन पुल के वीडियो और तस्वीरें लेने लगे, जिन्हें जल्द ही सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। इन विजुअल्स ने ऑनलाइन तारीफों की लहर ला दी, फैंस इसे 'भाई' के नाम से मशहूर एक्टर को एक सही ट्रिब्यूट बता रहे थे। बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर जन्मदिन का मैसेज सिर्फ एक विजुअल डिस्प्ले से कहीं ज़्यादा था। यह भारतीय सिनेमा और पॉपुलर कल्चर पर सलमान खान के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव की याद दिलाता था। दशकों से, एक्टर ने कई रिकॉर्ड तोड़ फिल्में और यादगार परफॉर्मेंस दी हैं, साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों के दर्शकों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखा है।

#WATCH | Mumbai | The Bandra-Worli Sea Link illuminated on the occasion of 60th birthday of Actor Salman Khan. pic.twitter.com/esQw6MIhZj — ANI (@ANI) December 26, 2025

सलमान खान का आम जनता के साथ रिश्ता सिल्वर स्क्रीन से कहीं ज़्यादा है। उनकी यात्रा, जो सुपरस्टारडम, परोपकार और अटूट फैन फॉलोइंग से भरी है, ने उन्हें एक सांस्कृतिक घटना बना दिया है। इतने बड़े सार्वजनिक लैंडमार्क पर उन्हें सम्मानित करना यह दिखाता है कि मुंबईकरों के दिलों में उनकी खास जगह आज भी बनी हुई है।

सलमान ने पनवेल में मनाया 60वां जन्मदिन

इस बीच, सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ पनवेल के फार्महाउस में मनाया। देर रात जन्मदिन के सेलिब्रेशन के वीडियो इंटरनेट पर सामने आए हैं, जिसमें मेगास्टार अपने प्रियजनों के साथ कई बर्थडे केक काटते हुए दिख रहे हैं।

This is so awesome. Salman Khan birthday is being celebrated at Burj Khalifa, Dubai Downtown#HappyBirthdaySalmanKhanpic.twitter.com/Fcq9LdoPXw — Billu Dakait (बिल्लू डकैत) (@Billudakait) December 26, 2025

जैसे ही शहर ने उनके साथ जश्न मनाया, यह जगमगाती श्रद्धांजलि सलमान खान के लिए मुंबई के अटूट प्यार का सबूत थी, एक सुपरस्टार जो स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर, दोनों जगह सच में ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बड़े हैं।

